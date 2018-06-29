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Alunos unem teoria e prática em projetos apresentados na Feira da Dóris Mendes Trindade

Escola deu início à Feira Científica ontem, com final previsto para esta tarde

Renan Nucci

Publicado em 29/06/2018 às 14:12

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A Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade realiza a XII Feira Científica Histórica e Cultural em Aquidauana. O evento iniciado ontem, segue até o final da tarde desta sexta-feira, aberto à visitação do público. Segundo educadores, a feira é reflexo da preocupação da escola em oferecer educação de qualidade, através de metodologia diversificada, para que a aprendizagem ocorra de forma prazerosa , atrativa e integrada. 

Por  se tratar de um evento bastante trabalhoso, desde o início do ano, professores e alunos escolheram o tema a ser abordado na Feira, planejaram os detalhes e desenvolveram projetos variados, com temáticas voltadas à conscientização do ser humano, levando-o a refletir sobre o papel que desempenha na sociedade, objetivando contribuir na formação pessoal,  intelectual e social de todos, para a  construção de um mundo mais fraterno e solidário. 

Os participantes encontraram mecanismos que possibilitaram a interação, o desenvolvimento e a apresentação dos trabalhos idealizados. Tiveram como subsídios pesquisas bibliográficas,  consultando livros,  revistas, jornais,  internet e outros;  pesquisa de campo,  com visitações externas e, ainda, assistiram a filmes, participaram de debates, palestras e entrevistas.  Cada dia que passava,  percebia-se o envolvimento de todos, observando os detalhes, que determinariam a forma de Exposição de cada projeto.

Desde a manhã de hojoeos alunos recebem os visitantes para apresentarem os projetos,   mostrando que teoria e prática aprimoram o conhecimento e contribuem para uma aprendizagem mais eficaz.  Por meio de nota, a direção colegiada representada pelo diretor José Ramão Marinho e diretora-adjunta Marinete dos Santos Batista , agradeceu a colaboração de todas as pessoas, que se uniram neste processo para que a atividade fosse executada com sucesso. 

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