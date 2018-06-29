Alunos unem teoria e prática em projetos apresentados na Feira da Dóris Mendes Trindade

A Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade realiza a XII Feira Científica Histórica e Cultural em Aquidauana. O evento iniciado ontem, segue até o final da tarde desta sexta-feira, aberto à visitação do público. Segundo educadores, a feira é reflexo da preocupação da escola em oferecer educação de qualidade, através de metodologia diversificada, para que a aprendizagem ocorra de forma prazerosa , atrativa e integrada.

Por se tratar de um evento bastante trabalhoso, desde o início do ano, professores e alunos escolheram o tema a ser abordado na Feira, planejaram os detalhes e desenvolveram projetos variados, com temáticas voltadas à conscientização do ser humano, levando-o a refletir sobre o papel que desempenha na sociedade, objetivando contribuir na formação pessoal, intelectual e social de todos, para a construção de um mundo mais fraterno e solidário.

Os participantes encontraram mecanismos que possibilitaram a interação, o desenvolvimento e a apresentação dos trabalhos idealizados. Tiveram como subsídios pesquisas bibliográficas, consultando livros, revistas, jornais, internet e outros; pesquisa de campo, com visitações externas e, ainda, assistiram a filmes, participaram de debates, palestras e entrevistas. Cada dia que passava, percebia-se o envolvimento de todos, observando os detalhes, que determinariam a forma de Exposição de cada projeto.

Desde a manhã de hojoeos alunos recebem os visitantes para apresentarem os projetos, mostrando que teoria e prática aprimoram o conhecimento e contribuem para uma aprendizagem mais eficaz. Por meio de nota, a direção colegiada representada pelo diretor José Ramão Marinho e diretora-adjunta Marinete dos Santos Batista , agradeceu a colaboração de todas as pessoas, que se uniram neste processo para que a atividade fosse executada com sucesso.