Governo do MS cede R$ 50 mil para festa de Aniversário da Feira da Estação

Acontece no dia 17 de agosto a festa de aniversário de 4 anos da Feira da Estação Ferroviária de Aquidauana. Conforme extrato de contrato publicado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul desta sexta-feira, o evento, que contará com apresentações artísticas, será realizado com orçamento de R$ 55.534,00.

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Turismo (Fundtur), cede R$ 50.000,00, e a Prefeitura Municipal entra com contrapartida de R$ 5.534,00, além da responsabilidade de organizar o evento e aplicar servidores na execução.

Tradicionalmente realizada às terças-feiras, com edições especiais em casos de feriados, a Feira da Estação é um dos principais atrativos da noite de Aquidauana, pois oferece ambiente familiar com praça de alimentação, comércio de artesanatos e shows.

