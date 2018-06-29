Moto Clube Olhos de Águia prepara evento de aniversário no Clube Arpa

O Moto Clube Olhos de Águia, de Aquidauana, realiza no dia 14 de julho, na sede do Clube Arpa, encontro beneficente em comemoração ao aniversário do sexto ano de criação. Na ocasião, os participantes terão direito a jantar, camping e café da manhã, com show musical.

A recepção terá início às 14 horas, ao preço de R$ 30 por pessoa. Interessados em participar ou caso haja necessidade de outras informações, o contato pode ser feito com Teka, por meio do telefone (67) 99913 - 5359.