Moto Clube Olhos de Águia prepara evento de aniversário no Clube Arpa

Aquidauana
Grupo comemora seis anos de existência
O Moto Clube Olhos de Águia, de Aquidauana, realiza no dia 14 de julho, na sede do Clube Arpa, encontro beneficente em comemoração ao aniversário do sexto ano de criação. Na ocasião, os participantes terão direito a jantar, camping e café da manhã, com show musical.
A recepção terá início às 14 horas, ao preço de R$ 30 por pessoa. Interessados em participar ou caso haja necessidade de outras informações, o contato pode ser feito com Teka, por meio do telefone (67) 99913 - 5359.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS