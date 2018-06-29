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Rio Aquidauana é principal opção de lazer de pescadores amadores

Hoje é o Dia Internacional do Pescador

Renan Nucci

Publicado em 29/06/2018 às 16:11

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Fonte de sustento de famílias ribeirinhas, o rio Aquidauana não recebe a visita apenas de pescadores profissionais. Moradores de Aquidauana e Anastácio constantemente se reúnem às margens para pescar por diversão, como forma de ocupar o tempo com atividade tranquila de lazer. Hoje, no Dia Internacional do Pescador, vários deles, considerados amadores, foram encontrados no local.

Na ponte boiadeira, Hugo Cavalheiro, 19 anos, funcionário de frigorífico da região, estava aproveitando as férias para pescar com vara de bambu. Ele que costuma ir à ponte de ferro, ainda esperava pela primeira fisgada do dia. "Até agora não veio nada, mas ontem peguei alguma coisa. Tá saindo bastante curimba lá na ponte de ferro", disse o rapaz.

Ele reprovou a atitude de outras pessoas que, durante a pescaria, levam bebidas e garrafas, deixando o rio sujo. "É coisa de gente irresponsável" disse. Próximo dele estava outro homem, também chamado Hugo, de 50 anos, que aguardava pacientemente para capturar o primeiro peixe. "Ninguém pegou nada ainda, mas estamos esperando", comentou o homem.

Colaborou Luiz Guido Jr.

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