Vereador Cláudio Alviço pede emenda para atender projeto da Lagoa Comprida

O pedido de inclusão de emenda parlamentar ao Orçamento do Estado destinando recursos para a execução do projeto de calçamento no entrono do Parque Ecológico da Lagoa Comprida foi solicitado pelo vereador Cláudio Alviço (PEN) ao deputado estadual Felipe Orro (PSDB).

De acordo com o parlamentar, a medida vem atender solicitação da população, que faz uso desse lugar, e também das pessoas que transitam pelo local.

“Esse calçamento seria de suma importância para evitar que os munícipes caminhem pela rua, o que proporcionaria maior segurança às crianças e idosos que transitam por ali”, explicou.