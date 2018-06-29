Vereador Cláudio Alviço pede emenda para atender projeto da Lagoa Comprida

Aquidauana
O pedido de inclusão de emenda parlamentar ao Orçamento do Estado destinando recursos para a execução do projeto de calçamento no entrono do Parque Ecológico da Lagoa Comprida foi solicitado pelo vereador Cláudio Alviço (PEN) ao deputado estadual Felipe Orro (PSDB).
De acordo com o parlamentar, a medida vem atender solicitação da população, que faz uso desse lugar, e também das pessoas que transitam pelo local.
“Esse calçamento seria de suma importância para evitar que os munícipes caminhem pela rua, o que proporcionaria maior segurança às crianças e idosos que transitam por ali”, explicou.
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