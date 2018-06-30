Sábado de sol e poucas nuvens em Aquidauana e região

Neste sábado (30) em Aquidauana e região, o céu estará nublado e parcialmente nublado ao longo da manhã, tarde e noite. De acordo com o boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo está estável e sem previsão de chuvas.

Quanto à umidade relativa do ar, a máxima será de 85% e a mínima de 35%, o que requer cuidados redobrados com a hidratação corporal.