Sábado de sol e poucas nuvens em Aquidauana e região

Tempo
As temperaturas oscilam ao longo do dia: mínima de 18º e máxima de 32º
Neste sábado (30) em Aquidauana e região, o céu estará nublado e parcialmente nublado ao longo da manhã, tarde e noite. De acordo com o boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo está estável e sem previsão de chuvas.
Quanto à umidade relativa do ar, a máxima será de 85% e a mínima de 35%, o que requer cuidados redobrados com a hidratação corporal.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS