Com banca aberta, comerciante põe honestidade do aquidauanense à prova

Aquidauana
Não há funcionários no local e clientes podem comprar e pagar por conta própria
Em meio a uma série de furtos e arrombamentos de estabelecimentos comerciais em Aquidauana, o comerciante Antônio Mendes da Silva, que vende pão para sobreviver, resolveu dar um voto de confiança à população. Em uma banca desativada no Shopping Barrakesh, ele montou a barraca da honestidade.
Ou seja, todo dia bem cedo, ele leva vários pães frescos ao local e os deixa ao lado de um cofre. Na parede tem uma mensagem dizendo que o consumidor pode levar o produto que quiser, desde que deixe o valor de cada unidade no cofre. Ao final do dia ele volta ao local, pega o dinheiro e os pães que sobraram.
Apesar de arriscada, a ideia tem funcionado. "A honestidade foi testada. Até agora o pessoal foi muito correto e deixou o dinheiro certinho. Ainda tem gente boa e nem todo mundo é ladrão", afirmou o homem, lembrando que tinha uma banca no shopping, mas por falta de incentivo, acabou fechando.
"A gente tem pouco apoio do poder público e hoje, infelizmente, não dá pra manter um comércio de comida aqui. A praça de alimentação está fraca". O sonho de Antônio é pode construir o próprio comércio. "Penso em fazer um prédio em um terreno que tenho, mas espero a situação melhorar mais para poder investir", completou.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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