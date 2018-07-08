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Estudantes retiram lixo jogado em pontos turísticos de Aquidauana

Ação ocorreu nesta manhã, na região dos distritos de Camisão e Piraputanga

Renan Nucci

Publicado em 08/07/2018 às 13:55

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Em atividade alusiva à Semana do Meio Ambiente, alunos e educadores do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), campus Aquidauana, realizaram neste domingo a coleta de lixo jogado na região dos distritos de Piraputanga e Camisão, bem como no morro do Paxixi. Ao todo, foram recolhidos quase uma tonelada de lixo deixado por turistas.

Segundo César da Silva Bezerra, técnico do laboratório de Biologia do IFMS, o tema da Semana do Meio Ambiente deste ano foi Biomas Regionais e Consciência Ecológica, motivo pelo qual alunos foram orientados sobre uso e descarte correto dos produtos, como forma de preservar a natureza.

Ao todo, só no morro do Paxixi foram recolhidos 20 sacos grandes de lixo, e outros 17 haviam sido retirados das margens das vias. "É uma ação importante. Só no morro tiramos quase uma tonelada de lixo lá, onde é um lugar bonito, com cachoeira. Espero que quem chegar por lá agora, veja que está limpo e aprenda a conservar o local", disse o vereador de Aquidauana, Youssef Saliba, que acompanhou a ação.

Colaborou Luiz Guido Jr.

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