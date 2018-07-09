Queda brusca de temperatura marca início de semana em Aquidauana

Frio
Tempo frio e chuvoso ao longo do dia. Mínima de 9 graus Celsius
A aproximação de uma frente fria provocou um aumento de nebulosidade no Mato Grosso do Sul na madrugada de domingo para segunda-feira. De acordo com o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Aquidauana e região registram queda significativa de temperatura. A mínima prevista para hoje é de 9 graus e a máxima de 16 graus Celsius.
Grande possibilidade de chuvas esparsas ao longo do dia, assim como o céu que deverá permanecer nublado de manhã atè à noite. Umidade relativa mínima de 60% e máxima de 95%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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