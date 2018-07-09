Vereador quer transformar Aquidauana em cidade pólo de esportes radicais

O vereador Cláudio Alviço (PEN) pediu ao deputado estadual Felipe Orro (PDT), durante sessão da Câmara Municipal de Aquidauana na semana passada, para que a cidade seja considerada a cidade pólo estadual de esportes radicais.

A medida, conforme explica o parlamentar, tem por finalidade promover o desenvolvimento turístico, econômico, social e cultural do município, além de se levar em conta a região, que favorece os esportes radicais.

“Os distritos de Camisão e Piraputanga são regiões privilegiadas para a prática de esportes radicais e por serem ricas em belezas naturais, cachoeiras, rios e trilhas”, comentou.