Vereador quer transformar Aquidauana em cidade pólo de esportes radicais

Turismo
Município recebe com frequência competições de corridas de trilha e canoagem
O vereador Cláudio Alviço (PEN) pediu ao deputado estadual Felipe Orro (PDT), durante sessão da Câmara Municipal de Aquidauana na semana passada, para que a cidade seja considerada a cidade pólo estadual de esportes radicais.
A medida, conforme explica o parlamentar, tem por finalidade promover o desenvolvimento turístico, econômico, social e cultural do município, além de se levar em conta a região, que favorece os esportes radicais.
“Os distritos de Camisão e Piraputanga são regiões privilegiadas para a prática de esportes radicais e por serem ricas em belezas naturais, cachoeiras, rios e trilhas”, comentou.
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