Terça-feira deverá registrar mínima de 7 graus em Aquidauana

Frente fria
Massa de ar frio avança sobre o estado, fazendo com que as temperaturas caiam ainda mais
Nesta terça-feira (10), uma massa de ar frio avança sobre a Região Sudoeste, fazendo com que o tempo fique ainda mais frio na região de Aquidauana. Com mínima prevista de 7 graus Celsius e máxima de 22 graus, o dia fica nublado e parcialmente nublado durante a manhã, tarde e noite, conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Hoje, o tempo segue firme, sem previsão de chuvas. Umidade relativa do ar mínima de 30% e máxima de 85%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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