Terça-feira deverá registrar mínima de 7 graus em Aquidauana

Nesta terça-feira (10), uma massa de ar frio avança sobre a Região Sudoeste, fazendo com que o tempo fique ainda mais frio na região de Aquidauana. Com mínima prevista de 7 graus Celsius e máxima de 22 graus, o dia fica nublado e parcialmente nublado durante a manhã, tarde e noite, conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Hoje, o tempo segue firme, sem previsão de chuvas. Umidade relativa do ar mínima de 30% e máxima de 85%.