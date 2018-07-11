Aquidauana registra uma das menores temperaturas do ano: 5 graus

Frio
Frente fria deve perder força a partir de amanhã
Nesta quarta-feira (11), Aquidauana e região deverá apresentar uma das menores temperaturas do ano: mínima de 5 graus e máxima de 24 graus.
O Inmet - Instituto Naiconal de Meteorologia prevê inclusive a possibilidade de geadas em Aquidauana. O tempo segue seco e nublado. Umidade relativa do ar mínima de 30% e máxima de 95%.
A partir de amanhã (12) a frente fria vai perdendo força e a mínima deverá ser de 15 graus.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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