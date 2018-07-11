Aquidauana registra uma das menores temperaturas do ano: 5 graus

Nesta quarta-feira (11), Aquidauana e região deverá apresentar uma das menores temperaturas do ano: mínima de 5 graus e máxima de 24 graus.

O Inmet - Instituto Naiconal de Meteorologia prevê inclusive a possibilidade de geadas em Aquidauana. O tempo segue seco e nublado. Umidade relativa do ar mínima de 30% e máxima de 95%.

A partir de amanhã (12) a frente fria vai perdendo força e a mínima deverá ser de 15 graus.