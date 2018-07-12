Nesta quinta, frente fria começa a perder a força em Aquidauana

Hoje a temperatura mínima será de 8 graus e a máxima de 28 graus, em elevação. O céu permanece o dia todo claro ou parcialmente nublado e em alguns momentos com névoa seca. Não há previsão de chuvas.

Quinta feira (12) ainda bastante fria em Aquidauana e região. Segundo as informações do Instituto Nacional de Meteorologia - o Inmet - a frente fria que chegou na cidade essa semana, começa a perder sua força a partir de amanhã (13).

Já nesta sexta-feira (13), a mínima prevista será de 19 graus e a máxima de 31.

Há previsão de mudanças no tempo nos dias 20 e 21 de julho com uma nova frente fria, reduzindo as temperaturas novamente e trazendo possibilidade de chuva para todas as regiões do Estado. Essas informações estão sujeitas a atualizações.

Confira como deve ficar a temperatura hoje em alguns municípios:

• Bonito – 2°C (mínima) / 23ºC (máxima)

• Campo Grande – 8ºC (mínima) / 25ºC (máxima)

• Corumbá – 13ºC (mínima) / 26ºC (máxima)

• Coxim – 11ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

• Dourados – 5ºC (mínima) / 23ºC (máxima)

• Naviraí – 2ºC (mínima) / 23ºC (máxima)

• Nova Andradina – 4ºC (mínima) / 26ºC (máxima)

• Ponta Porã – 7ºC (mínima) / 21ºC (máxima)

• Três Lagoas – 9ºC (mínima) / 27ºC (máxima)