Em agosto, campus de Aquidauana completa 48 anos de história e ensino

A história do campus de Aquidauana teve início em 1970, a partir de uma solicitação na Câmara dos Vereadores para a criação da Faculdade de Filosofia no município. Em julho do mesmo ano é aceita a criação da instituição de ensino superior pelo governo. Após diversas reuniões com representantes da sociedade aquidauanense para a estruturação do ensino, no dia 21 de agosto é publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, o Decreto nº 1.146, criando o Centro Pedagógico de Aquidauana (CPA), integrado à Universidade Estadual de Mato Grosso (UEMT), com sede na cidade de Campo Grande.

Em 1971 foi realizado o primeiro vestibular para os cursos de Letras, voltados tanto para o português quanto para a língua inglesa, e Estudos Sociais.

Inicialmente o Centro encontrava-se nas instalações da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro. Mas em 1974, o Centro Pedagógico é transferido para um espaço onde estava sendo construído o Ginásio Imaculada Conceição, após o estado compra-lo e finalizada a construção. Atualmente é onde se localiza a Unidade I do campus.

Em 1979 com a Federalização da Universidade Estadual de Mato Grosso, e anteriormente com a divisão do estado, o Centro Pedagógico passou a constituir a nova Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com o nome de Centro Universitário de Aquidauana (CEUA) e posteriormente campus de Aquidauana (CPAQ).

No decorrer do tempo, a crescente busca pelo ensino superior no estado, fomentou a criação de novos cursos e consequentemente em mais áreas de estudo e pesquisa no campus, que atualmente conta com três unidades, sendo a terceira um Centro de Documentações Históricas (CeDHis).

O CeDHis foi criado em 2008 como uma Unidade Técnica de Apoio (UTI), vinculada ao campus em que era conhecida como Base de Pesquisas Históricas e Culturais da Bacia dos Rios Aquidauana e Miranda ( BPRAM). Hoje funciona com acervos da Universidade, da prefeitura municipal e de outros órgãos.

Ao todo, o campus de Aquidauana oferece dez cursos na graduação, sendo eles bacharelado em Administração, Geografia e Turismo; e licenciatura de Ciências Biológicas, História, Letras, Matemática, Pedagogia e Geografia, além do curso Intercultural Indígena. Já na pós-graduação, conta com as especializações em ciências ambientais e história da América e o mestrado em Geografia. Até este ano, conta com 1463 graduandos e 66 pós-graduandos.