Nota: versão impressa do Jornal O Pantaneiro não circulará nesta sexta-feira

Aquidauana
Devido a problemas técnicos na impressora off-set, a direção do Jornal O Pataneiro informa que a versão impressa, publicada tradicionalmente às sextas-feiras, não circulará nesta semana. O equipamento está sendo submetido à manutenção e o jornal volta a circular novamente na semana que vem. Pedimos a compreensão de nossos leitores, para que possamos continuar oferecendo conteúdo informativo com qualidade.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS