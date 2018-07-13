Tempo firme e com temperaturas em elevação em Aquidauana

Clima
Clima segue seco e não há previsão de chuvas para o final de semana
Nesta sexta-feira (13), aqueles que não gostam de frio podem comemorar, pelo menos por enquanto, a dispersão da última massa de ar fria que pairou sobre Aquidauana e região durante a semana.
Para hoje, a mínima prevista é de 15 graus e a máxima 31. Não há previsão de chuvas, com céu claro ou parcialmente nublado ao longo do dia.
Umidade relativa do ar mínima de 40% e máxima de 85%.
Veja como deve ficar a temperatura em alguns municípios:
• Bonito – 6°C (mínima) / 28ºC (máxima)
• Campo Grande – 11ºC (mínima) / 28ºC (máxima)
• Corumbá – 17ºC (mínima) / 30ºC (máxima)
• Coxim – 12ºC (mínima) / 34ºC (máxima)
• Dourados – 8ºC (mínima) / 26ºC (máxima)
• Naviraí – 6ºC (mínima) / 28ºC (máxima)
• Nova Andradina – 8ºC (mínima) / 30ºC (máxima)
• Ponta Porã – 10ºC (mínima) / 25ºC (máxima)
• Três Lagoas – 11ºC (mínima) / 31ºC (máxima)
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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