Tempo firme e com temperaturas em elevação em Aquidauana

Nesta sexta-feira (13), aqueles que não gostam de frio podem comemorar, pelo menos por enquanto, a dispersão da última massa de ar fria que pairou sobre Aquidauana e região durante a semana.

Para hoje, a mínima prevista é de 15 graus e a máxima 31. Não há previsão de chuvas, com céu claro ou parcialmente nublado ao longo do dia.