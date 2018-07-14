ONG de Aquidauana limpa prédio abandonado e recolhe animais para castração

Voluntários da Organização Não Governamental (ONG) Abrigo dos Bichos, de Aquidauana, se reuniram na manhã deste sábado mara mutirão de limpeza em prédio abandonado na Rua Nelson Felício dos Santos, onde antigamente funcionava sede do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). O grupo iniciou higienização do local que é ocupado por vários animais domésticos abandonados e passou a recolher gatos machos para castração.

O objetivo é tratar os animais para que futuramente possam ser disponibilizados para adoção responsável. Segundo Jaisa dos Santos Teixeira, uma das representantes da ONG, estão sendo castrados apenas machos neste momento, porque o procedimento é mais simples e também mais barato, diferente das fêmeas. Além disso, o grupo conta com doações. "Podem nos ajudar doando rações, comprando nossa camiseta ou dando produtos veterinários", disse.

O prédio onde estão estes animais pertence à prefeitura e a expectativa é de que o Executivo Municipal conceda o espaço para implantação da ONG, já que o grupo recolhe animais e os trata antes de liberar pada adoção. "A prefeitura ficou de fazer parceria com a gente e ceder o espaço. A gente resgata o animal, mas normalmente os bichos abandonados precisam de tratamento que dura dias e até semana, ai precisamos de um local apropriado", explicou.

Interessados em ajudar podem entrar em contato com Jaisa pelo telefone: (67) 99692 - 1303.

Colaborou Luiz Guido Jr

