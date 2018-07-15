Tempo seco e mais quente neste domingo em Aquidauana

A frente fria que marcou o início da semana em Aquidauana e região continua a se dispersar. Com isso, as temperaturas estão em elevação desde a última sexta (13). Neste domingo (15), a temperatura mínima será de 19 graus e a máxima de 35 graus Celsius, segundo boletim meteorológio do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O céu permanecerá claro ou parcialmente nublado ao longo do dia. Não há previsão de chuvas. Umidade relativa do ar mínima de 30% e máxima de 75%