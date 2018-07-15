Tempo seco e mais quente neste domingo em Aquidauana

Clima
Progressivamente, as temperaturas estão se elevando antes da chegada de uma nova frente fria
A frente fria que marcou o início da semana em Aquidauana e região continua a se dispersar. Com isso, as temperaturas estão em elevação desde a última sexta (13). Neste domingo (15), a temperatura mínima será de 19 graus e a máxima de 35 graus Celsius, segundo boletim meteorológio do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O céu permanecerá claro ou parcialmente nublado ao longo do dia. Não há previsão de chuvas. Umidade relativa do ar mínima de 30% e máxima de 75%
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS