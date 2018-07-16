Guarany Turismo oferece atendimento personalizado para clientes da região pantaneira

A empresa Guarany Turismo, tradicionalmente conhecida neste ramo no município de Aquidauana, está há dois anos trazendo para a região pantaneira o que há de melhor no meio turístico em todo o País.

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" foi até o local e percebeu o atendimento personalizado que, conforme os funcionários, acontece 24 horas por dia. São oferecidos pacotes de viagem, formaturas, programação para a Lua de Mel, pacotes de pesca, além de excursões feitas por grupos em locais como Assunção, Chile, Peru, Portugal, Itália, Israel, Buenos Aires, entre outros países do mundo. A Guarany Turismo também leva os viajantes às praias das regiões Sul e Nordeste do Brasil.

Os interessados em conhecer o trabalho da empresa devem ligar para (67) 3241-3954, (67) 99826-0230 ou

(67) 99648.0640, ou enviar e-mail para guaranyturismo7@outlook.com. A fanpage do Facebook é a Guarany Turismo. O atendimento é feito no município e em toda a região.