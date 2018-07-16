Segunda-feira tem sol e tempo seco em Aquidauana

Clima
Massa de ar seco continua a predominar sobre Mato Grosso do Sul
Segunda-feira de tempo seco e estável em Aquidauana e região. As temperaturas gradativamente se elevaram desde a últuma semana. Hoje (16) a mínima prevista é de 17 graus e a máxima de 35 graus.
Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuvas para os próximos dias. Céu claro e parcialmente nublado de manhã à noite. Umidade relativa do ar mínima de 25% e máxima de 75%.
Especialistas recomendam aumentar a hidratação corporal durante o tempo seco.
Confira como fica a temperatura em algumas cidades:
Campo Grande – 20°C (mínima) / 32°C (máxima)
Dourados – 17°C (mínima) / 34°C (máxima)
Corumbá – 22°C (mínima) / 33°C (máxima)
Três Lagoas – 20°C (mínima) / 36°C (máxima)
Ponta Porã – 18°C (mínima) / 31°C (máxima)
Coxim – 17°C (mínima) / 36°C (máxima)
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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