Segunda-feira tem sol e tempo seco em Aquidauana

Segunda-feira de tempo seco e estável em Aquidauana e região. As temperaturas gradativamente se elevaram desde a últuma semana. Hoje (16) a mínima prevista é de 17 graus e a máxima de 35 graus.

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuvas para os próximos dias. Céu claro e parcialmente nublado de manhã à noite. Umidade relativa do ar mínima de 25% e máxima de 75%.