Altas temperaturas voltam nesta terça-feira em Aquidauana

Com a passagem da última frente fria, as temperaturas voltam a elevar-se em Aquidauana e região. De acordo com boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia - a mínima prevista para esta terça-feira (17) será de 19 graus e a máxima de 35 graus.

Ainda não há previsão de chuvas e o tempo permanece estável. Céu claro e parcialmente nublado ao longo do dia. Amanhã o tempo deverá esquentar mais e a umidade relativa do ar máxima para esta quarta-feira (18) será de apenas 46%.

Especialistas recomendam o uso de vaporizadores e aumentar a hidratação durante esse período.