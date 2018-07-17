Altas temperaturas voltam nesta terça-feira em Aquidauana

Clima
Tempo seco acende alerta para que a população não esqueça de se hidaratar
Com a passagem da última frente fria, as temperaturas voltam a elevar-se em Aquidauana e região. De acordo com boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia - a mínima prevista para esta terça-feira (17) será de 19 graus e a máxima de 35 graus.
Ainda não há previsão de chuvas e o tempo permanece estável. Céu claro e parcialmente nublado ao longo do dia. Amanhã o tempo deverá esquentar mais e a umidade relativa do ar máxima para esta quarta-feira (18) será de apenas 46%.
Especialistas recomendam o uso de vaporizadores e aumentar a hidratação durante esse período.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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