Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 23:18

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Adhonep promove jantar com procurador Sérgio Harfouche em Aquidauana

Evento acontece no próximo dia 27, no Requinte Buffet

Renan Nucci

Publicado em 18/07/2018 às 15:45

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O procurador de justiça (licenciado) de Campo Grande e sócio da ADHONEP, Sérgio Harfouche, será o preletor do jantar promovido pela Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno (Adhonep), Capítulo 317, em Aquidauana, na sexta-feira dia 27 de julho.

O evento, aberto para toda comunidade, está marcado para começar às 20h30 no Requinte Buffet situado à Rua Pandiá Calógeras, 345, Centro.  O cardápio estará sendo preparado por Leonor Elói da Silva (Sítio Ana Paula). 

Aos 55 anos de idade, dos quais 25 anos dedicados ao exercício da função pública como promotor e procurador de justiça, Sérgio é casado com a psicóloga Cláudia Olívia e pai de quatro filhos. Atualmente também é presidente há duas décadas do Conselho Estadual Antidrogas (CEAD) e atua no Conselho Nacional Antidrogas (Conade). 

Os convites são limitadores podem ser adquiridos com antecedência com os sócios da Adhonep por meio dos telefones: Clínica Ultra Center (67) 3241-3904; Chacara Pitanguá (67) 3241-3333; Laboratório de Análises Gênesis (67) 3241- 6992.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo