Adhonep promove jantar com procurador Sérgio Harfouche em Aquidauana

O procurador de justiça (licenciado) de Campo Grande e sócio da ADHONEP, Sérgio Harfouche, será o preletor do jantar promovido pela Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno (Adhonep), Capítulo 317, em Aquidauana, na sexta-feira dia 27 de julho.

O evento, aberto para toda comunidade, está marcado para começar às 20h30 no Requinte Buffet situado à Rua Pandiá Calógeras, 345, Centro. O cardápio estará sendo preparado por Leonor Elói da Silva (Sítio Ana Paula).

Aos 55 anos de idade, dos quais 25 anos dedicados ao exercício da função pública como promotor e procurador de justiça, Sérgio é casado com a psicóloga Cláudia Olívia e pai de quatro filhos. Atualmente também é presidente há duas décadas do Conselho Estadual Antidrogas (CEAD) e atua no Conselho Nacional Antidrogas (Conade).

Os convites são limitadores podem ser adquiridos com antecedência com os sócios da Adhonep por meio dos telefones: Clínica Ultra Center (67) 3241-3904; Chacara Pitanguá (67) 3241-3333; Laboratório de Análises Gênesis (67) 3241- 6992.