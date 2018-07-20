Agesul vai licitar ponte sobre o córrego das Antas, em Aquidauana

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) vai abrir licitação para construção de uma ponte de concreto armado sobre o córrego das Antass, em Aquidauana. Segundo publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul desta sexta-feira, a abertura acontece no dia 22 de agosto, às 10 horas, na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, bloco 14, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, onde o edital estará disponível.

A ponte chegou a ser interidade em maio interditada para a realização da reforma – o que dificultado o tráfego pela rodovia MS-450. A pavimentação de 18,5 quilômetros da MS-450, estrada ecológica entre os distritos de Camisão e Piraputanga, em Aquidauana, é uma das obras de infraestrutura mais aguardada pelos moradores e empresários de turismo da região.