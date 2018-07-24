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Estrutura cede e prefeitura de Aquidauana interdita ponte sobre o córrego João Dias

Há risco de desabamento e secretaria de obras estuda solução

Renan Nucci

Publicado em 24/07/2018 às 13:54

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A prefeitura de Aquidauana interditou a ponte sobre o córrego João Dias, que liga a Vila Trindade ao Jardim Paraíso. Uma das vigas de sustentação se rompeu, fazendo com que a estrutura cedesse, oferecendo risco de queda. Por este motivo, os moradores que costumavam usar a ponte como acesso para chegar ao centro, agora têm que adotar caminhos alternativos, mais longos. Mesmo assim, alguns ainda se arriscam e outros passam por dentro da água, em trecho raso.

Arivaldo Pereira, de 45 anos, que costuma passar pela ponte, conta que vai ter que mudar o trajeto. "Agora não tem como atravessar aqui. Tem que pegar outro caminho. Faz meses que essa ponte está ruim, já era pra ter caído, disse". Petronilia de Almeida Moreira, 68, espera que o problema seja resolvido o quanto antes. "Ontem mesmo caiu uma bicicleta aqui. Ficou perigoso e temos que dar a volta. Está assim dias e ainda não vieram consertar", reclamou.

O secretário de obras e serviços urbanos de Aquidauana, Archibald Joseph, o Mac, explicou que a ponte tinha estrutura frágil, que já estava comprometida, e que cedeu após a passagem de motos. Ele explica que a Prefeitura planeja licitar a construção de uma nova ponte no local, igual a que existe na estrada entre Camisão e Piraputanga. Mas por enquanto, estudam maneiras de reforçar a estrutura em caráter de urgência, para que a ponte seja liberada.
 

Colaborou Luiz Guido Jr.

 

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