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Eleições 2018

TRE convoca mesários de Aquidauana para se apresentarem até 3 de agosto

Cartório Eleitoral da cidade recebe as confirmações das convocações para as Eleições 2018

Luiz Guido Junior

Publicado em 27/07/2018 às 07:40

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Atenção aos convocados para trabalhar nas seções eleitorais de Aquidauana: o Cartõrio Eleitoral emitiu comunicado nesta quinta-feira (26) para o recebimentos das convocações dos mesários para os trabalhos eleitorais de 2018 até o dia 3 de agosto. 

A instituição ressalta o valioso trabalho dos mesários para dar andamento ao processo democrático do voto. Os cargos concorridos para este ano são:

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  • Presidente da República
  • Governador
  • Senador
  • Deputado federal
  • Deputado estadual ou distrital

Confira abaixo a lista dos convocados e vá até o Cartõrio Eleitoral para confirmar sua convocação.
 

 

LOCAL DE VOTAÇÃO

SEÇÃO

FUNÇÃO

ELEITOR

1015 - CPAQ - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE AQUIDAUANA

53

PRESIDENTE

ITIARA PRADE

1015 - CPAQ - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE AQUIDAUANA

53

1º MESÁRIO

ALEX SANDRO BAMBIL DE LIMA

1015 - CPAQ - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE AQUIDAUANA

53

2º MESÁRIO

GEOVANNA SCHNEIDER FERREIRA

1015 - CPAQ - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE AQUIDAUANA

53

SECRETÁRIO

VANESSA HOLLANDA SILVA

1015 - CPAQ - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE AQUIDAUANA

54

PRESIDENTE

FRANCISCO TAVARES DA CÂMARA

1015 - CPAQ - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE AQUIDAUANA

54

1º MESÁRIO

JOÃO PEDRO DE LIMA DOARTH

1015 - CPAQ - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE AQUIDAUANA

54

2º MESÁRIO

LUIZ FRANCISCO HYPÓLITO BARBOSA

1015 - CPAQ - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE AQUIDAUANA

54

SECRETÁRIO

CHIRLEY SILVA MELO

1015 - CPAQ - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE AQUIDAUANA

55

PRESIDENTE

JULIÉLSON DE LEÃO MARCONDES

1015 - CPAQ - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE AQUIDAUANA

55

1º MESÁRIO

DEBORA ROGERIA NERES DE SOUZA GARCIA

1015 - CPAQ - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE AQUIDAUANA

55

2º MESÁRIO

CLAUDIA CRISTINA JONER

1015 - CPAQ - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE AQUIDAUANA

55

SECRETÁRIO

GRAZIELA ALVES CORREA

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

56

PRESIDENTE

EWERTON FUENTES DE OLIVEIRA

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

56

1º MESÁRIO

DAYANE CRISTINA DA ROSA IORA MARTINS

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

56

2º MESÁRIO

TÂNIA REGINA GONÇALVES MATOS

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

56

SECRETÁRIO

VIVIANE DA CRUZ SILVA

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

57

PRESIDENTE

VICTOR JOSE MAIA LELLIS

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

57

1º MESÁRIO

MEIRINICE DE OLIVEIRA GAVIRA

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

57

2º MESÁRIO

SOLANGE PIVA BONDESPACHO

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

57

SECRETÁRIO

JADERSON BRUNO ARRUDA DOS SANTOS

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

58

PRESIDENTE

DANIEL FIGUEIREDO ANDERSON

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

58

1º MESÁRIO

NINA GABREILA ROMAN FARIA

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

58

2º MESÁRIO

PEDRO FILINTO PEREIRA DITTIMAR

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

58

SECRETÁRIO

CRISTIANE OCAMPOS

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

59

PRESIDENTE

DEISY MICAELLI SOUSA SANTOS POLINI

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

59

1º MESÁRIO

JOSIANE DALINGHAUS

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

59

2º MESÁRIO

FLÁVIO HENRIQUE CABREIRA

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

59

SECRETÁRIO

UESLEI SANTANA CARDOSO

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

60

PRESIDENTE

ALEX SARAIVA DE OLIVEIRA

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

60

1º MESÁRIO

ADRIANA REIS DOS SANTOS

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

60

2º MESÁRIO

FLÁVIO RODRIGUES CARDOSO DE ARAÚJO

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

60

SECRETÁRIO

NOELI DA SILVA SANTOS

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

61

PRESIDENTE

MARISA LEMOS BENANTE

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

61

1º MESÁRIO

SIBELE BARATA DA CRUZ RIBEIRO

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

61

2º MESÁRIO

DENNYS HENARES GUIMARAES

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

61

SECRETÁRIO

GERALDO VIEIRA COUTINHO NETO

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

62

PRESIDENTE

ERONILDE RODRIGUES DE ARAUJO

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

62

1º MESÁRIO

NILDA AVILA MACEDO

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

62

2º MESÁRIO

KATICILAYNE ROBERTA DE ALCANTARA

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

62

SECRETÁRIO

ROBERTA SOUSA DA SILVA

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

87

PRESIDENTE

FERNANDO ALVES CORRÊA JUNIOR

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

87

1º MESÁRIO

ELCIA CARPINEDO

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

87

2º MESÁRIO

RENATO PRATES GARCIA FILHO

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

87

SECRETÁRIO

EVELYN VIÉGAS BRITES

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

88

PRESIDENTE

RICARDO REGIS FERREIRA DE ARRUDA

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

88

1º MESÁRIO

WELLINGTON MORESCO

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

88

2º MESÁRIO

MARILZA DE JESUS GAMA

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

88

SECRETÁRIO

AMANDA ARAÚJO DE OLIVEIRA

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

89

PRESIDENTE

TAÍSA EUSTÁQUIO PACHE

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

89

1º MESÁRIO

LUIZ HENRIQUE DALBEM

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

89

2º MESÁRIO

ANDREZA CARVALHO MARCELINO DA SILVA

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

89

SECRETÁRIO

LEONARDO VERA ROMERO

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

90

PRESIDENTE

ANTONIO EDSON LAZARO JUNIOR

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

90

1º MESÁRIO

ANDRÉA CRISTIANI VICENTINI ANDERSON

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

90

2º MESÁRIO

GIULIAN KIYOSHI DA ROSA TASHIMA

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

90

SECRETÁRIO

KARINA RODRIGUES DO NASCIMENTO

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

91

PRESIDENTE

LAURIANA BARCELOS DE LARA

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

91

1º MESÁRIO

NADIELE ARAKAKI RIBEIRO

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

91

2º MESÁRIO

LUCAS FELIPE LEITE DE OLIVEIRA PEREIRA

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

91

SECRETÁRIO

BÁRBARA DE CÁSSIA ARRUDA DA SILVA ANDRADE

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

92

PRESIDENTE

MAGALI MAKSOUD MACHADO

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

92

1º MESÁRIO

CREMILDA FERREIRA DE CARVALHO

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

92

2º MESÁRIO

ANA FLAVIA BATISTA MODESTO

1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL

92

SECRETÁRIO

LUCAS DE OLIVEIRA MOREIRA

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

63

PRESIDENTE

NILZA CANDIA DE MELO

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

63

1º MESÁRIO

UESLEI ALBUQUERQUE GARCIA

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

63

2º MESÁRIO

ELOIZA DO NASCIMENTO VIANNA

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

63

SECRETÁRIO

BRUNO RODRIGUES DE FRANÇA

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

64

PRESIDENTE

ÉMERSON DE BRITO AJALA

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

64

1º MESÁRIO

LAURENTINA OLIVEIRA DE CARVALHO

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

64

2º MESÁRIO

ISAQUE VALTER SOARES KELM

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

64

SECRETÁRIO

ANA CAROLINA MARCOS MARQUES

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

65

PRESIDENTE

OSVALDO BENEVIDES JÚNIOR

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

65

1º MESÁRIO

ROSARIO LIANY GIL BRAVO

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

65

2º MESÁRIO

LUAYDANA CHAGAS SOARES

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

65

SECRETÁRIO

MYLENA DE SOUZA GOES LIMA

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

66

PRESIDENTE

NORTON HAYD REGO

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

66

1º MESÁRIO

FERNANDA SARAIVA LUCENA

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

66

2º MESÁRIO

JOSIMAR ALVES DA SILVA

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

66

SECRETÁRIO

BLENDA CAROLINA DA SILVA MEDINA

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

67

PRESIDENTE

ARIVONETE CAMARGO DOS SANTOS

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

67

1º MESÁRIO

FERNANDA RIBEIRO ZANUNCIO

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

67

2º MESÁRIO

TIELE BASILIO FRANCISCO DOS SANTOS

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

67

SECRETÁRIO

LUIZ LOESIA GOMES PAULINO

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

68

PRESIDENTE

ALEXSANDER SILVA ARGUELO

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

68

1º MESÁRIO

ANDREA ROGERIA VAREIRO LESCANO

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

68

2º MESÁRIO

LEILLANE MARQUES LEODERIO

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

68

SECRETÁRIO

GUSTAVO SEIZER DA SILVA

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

69

PRESIDENTE

MÔNICA TRIANI KRIESEL

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

69

1º MESÁRIO

RICARDO RODRIGUES DA SILVA

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

69

2º MESÁRIO

CARMEM LUCIA DOS SANTOS HONORATO

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

69

SECRETÁRIO

ANDRESSA MAYARA VIDAL COSSARI

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

70

PRESIDENTE

DOUGLAS RODRIGUES SILGUEIRO

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

70

1º MESÁRIO

ROZILENE LOPES BARRETO

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

70

2º MESÁRIO

LUANA LIMA BARBOSA DA SILVA

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

70

SECRETÁRIO

ANA CLAUDIA DE MELO ALVES

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

71

PRESIDENTE

FABIO RODRIGUES DA SILVA

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

71

1º MESÁRIO

BRUNO HENRIQUE BARBOSA

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

71

2º MESÁRIO

GEOVANE DE OLIVEIRA AGUILHEIRA

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

71

SECRETÁRIO

IGOR GARCIA DOS SANTOS ROBERTO

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

72

PRESIDENTE

MAURO SÉRGIO CARVALHO

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

72

1º MESÁRIO

THIELY MARCELA FLORES DE LIMA IRION

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

72

2º MESÁRIO

GUILHERME TEIXEIRA FERRAZ

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

72

SECRETÁRIO

ALINE RIBEIRO MARTINS

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

73

PRESIDENTE

ELISANDRA MARINHOS DE ANDRADE

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

73

1º MESÁRIO

MIRELE DO NASCIMENTO SANTOS

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

73

2º MESÁRIO

HÉLIO SILVA GONÇALVES

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

73

SECRETÁRIO

EVELLYN CRISTINA VIEIRA BARCELOS

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

74

PRESIDENTE

EDERSON COELHO NAKAZATO

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

74

1º MESÁRIO

DAIANA RÔA DA CONCEIÇÃO

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

74

2º MESÁRIO

THALLES RAPHAEL DOS SANTOS

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

74

SECRETÁRIO

QUEZIA MARIM DE GOIS SERRA

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

75

PRESIDENTE

HELIO ESCOBAR DE SOUZA

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

75

1º MESÁRIO

GEISA SAMANHEGO

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

75

2º MESÁRIO

THIAGO SANT'ANNA JABER

1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR

75

SECRETÁRIO

THAYELLE CRISTINA BOGADO DOS REIS

1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO

76

PRESIDENTE

EDILENE DE SÁ LEAL ARAÚJO

1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO

76

1º MESÁRIO

GRACIETH MENDES VALENZUELA

1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO

76

2º MESÁRIO

MARCIA GIMENES GOMES MEDEIROS

1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO

76

SECRETÁRIO

SUELEN OLIVEIRA BRITO

1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO

77

PRESIDENTE

EDIVALDO JOSE DE ARAUJO FILHO

1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO

77

1º MESÁRIO

ALLAN MOTTA COUTO

1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO

77

2º MESÁRIO

ADRIANA BATISTA BRANDÃO FERREIRA

1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO

77

SECRETÁRIO

CAROLINE HARDOIM SIMÕES

1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO

78

PRESIDENTE

SÔNIA MARIA DE ARRUDA

1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO

78

1º MESÁRIO

APARECIDO BARBOSA FERREIRA

1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO

78

2º MESÁRIO

WILIAN MARTINS DE CARVALHO

1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO

78

SECRETÁRIO

RAFAELA CRISTÓVÃO DE ANDRÉA

1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO

79

PRESIDENTE

ENILDA ROMERO

1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO

79

1º MESÁRIO

DANIELE PORTELA DE OLIVEIRA

1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO

79

2º MESÁRIO

LETICIA DE ARRUDA HAYD REGO

1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO

79

SECRETÁRIO

NADIANE DA SILVA LOPES

1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO

80

PRESIDENTE

DALTON MENDES DE OLIVEIRA

1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO

80

1º MESÁRIO

LANA GRACIELA SILVA BORGES

1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO

80

2º MESÁRIO

ALCINO SANCHES NETO

1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO

80

SECRETÁRIO

TAIS DE LARA ARRUDA

1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO

81

PRESIDENTE

NILDA FATIMA MORAES DE OLIVEIRA

1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO

81

1º MESÁRIO

JULIANE ANTUNES MARTINS RIBEIRO

1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO

81

2º MESÁRIO

GÉSSICA CARDOSO MEIRELES MENESES

1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO

81

SECRETÁRIO

ROBERTO HENRIQUE SERRA FRANCO

1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO

82

PRESIDENTE

APARECIDO AMORIM RAMOS

1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO

82

1º MESÁRIO

ELOI PANACHUKI

1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO

82

2º MESÁRIO

MARIA CINTIA DIAS BENTO

1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO

82

SECRETÁRIO

KEILA SASAHARA ARIMURA DE SOUZA

1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS

83

PRESIDENTE

KELLI KIMIKO MARQUES TAMASATO

1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS

83

1º MESÁRIO

LUANA DE ALMEIDA MORENO

1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS

83

2º MESÁRIO

ANGELA MARIA DIAS HORTÊNCIO

1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS

83

SECRETÁRIO

ANGELA NANTES BREVILIERI SANTOS

1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS

84

PRESIDENTE

WANDER LUIZ DA SILVA

1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS

84

1º MESÁRIO

ALINE XAVIER GOMES

1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS

84

2º MESÁRIO

JANETE DA SILVA OLIVEIRA

1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS

84

SECRETÁRIO

FABYANNE DE SOUZA PASSOS

1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS

85

PRESIDENTE

CARLOS MANOEL SIQUEIRA MARIANO

1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS

85

1º MESÁRIO

ALTAIR RODRIGUES CONSTANT

1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS

85

2º MESÁRIO

MAXIMA DE MELO MORAES

1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS

85

SECRETÁRIO

ANA PAULA CUEVAS LOURENÇO

1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS

86

PRESIDENTE

ESTER NUBIA APARECIDA CABRAL

1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS

86

1º MESÁRIO

WALDINEI SOARES DE LIMA

1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS

86

2º MESÁRIO

ADRIANO DA SILVA LOPES

1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS

86

SECRETÁRIO

FELIPE HENRIQUE FAVERO HOSKEN

1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS

190

PRESIDENTE

SILVIA AMORIM RAMOS

1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS

190

1º MESÁRIO

WEIMARA JARLEM LOUREIRO DOS SANTOS PAIM

1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS

190

2º MESÁRIO

DEBORA CALVES DORNELLES

1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS

190

SECRETÁRIO

PATRICIA DOS SANTOS GOMES

1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS

197

PRESIDENTE

MARLON ACOSTA FLORES

1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS

197

1º MESÁRIO

MOACIR FURTADO TORRES

1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS

197

2º MESÁRIO

ARIELEN CRISTINA DA SILVA DE BARROS

1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS

197

SECRETÁRIO

THIAGO HENRIQUE SOARES DE ARAUJO

1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS

223

PRESIDENTE

DANIELLY CRISTIANE COLUMBA RIBAS GARCIA

1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS

223

1º MESÁRIO

CASSANDRA CORREA

1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS

223

2º MESÁRIO

JANAINA VERÔNICA DE JESUS INSFRAN

1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS

223

SECRETÁRIO

AURÉLIO LUIS CARPINEDO GOMEZ

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

93

PRESIDENTE

ELIESER MOLINA BRAZ

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

93

1º MESÁRIO

MARCILIO MOTA DE DEUS SOUZA

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

93

2º MESÁRIO

FELIPE DOS SANTOS CABREIRA

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

93

SECRETÁRIO

ARTUR ÁLLAN MACHADO CHRISTOFORI

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

94

PRESIDENTE

LIA ADRIANA LIMA CELESTINO

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

94

1º MESÁRIO

LUCÉLIA SOUZA SANTIAGO

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

94

2º MESÁRIO

CRISTIANO ALVES FREITAS

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

94

SECRETÁRIO

DIEGO RODRIGUES DE SOUZA ARIMURA

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

95

PRESIDENTE

ROZANA DE FATIMA ALONSO NAZZO

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

95

1º MESÁRIO

MARILZA DA SILVA TOMICHÁ FERREIRA

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

95

2º MESÁRIO

EDNA MACEDO PEREIRA

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

95

SECRETÁRIO

ANA CAROLINA MENDES DE OLIVEIRA

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

96

PRESIDENTE

CLÁUDIA PEREIRA CRISTALDO

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

96

1º MESÁRIO

CIBELE FERREIRA DA CRUZ

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

96

2º MESÁRIO

RUBENS DE OLIVEIRA XAVIER

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

96

SECRETÁRIO

APARECIDO DOS SANTOS GODINHO

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

97

PRESIDENTE

ALCIMARI MARIN DE SOUZA GOMES

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

97

1º MESÁRIO

ELIENE SANTOS DA SILVA DE ALBUQUERQUE

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

97

2º MESÁRIO

ADONIS NASCIMENTO GREGORIO

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

97

SECRETÁRIO

GILCIELEN DA SILVA SANTOS

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

98

PRESIDENTE

FATIMA APARECIDA MARTINEZ

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

98

1º MESÁRIO

EDIMAR ROCHA DIAS

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

98

2º MESÁRIO

MARCOS ORTIZ

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

98

SECRETÁRIO

ANA CLAUDIA PEREIRA ARGUELHO

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

99

PRESIDENTE

MARCELO RODOLFO DOS SANTOS

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

99

1º MESÁRIO

MARCIA REJANE DA SILVA LEMOS NEVES

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

99

2º MESÁRIO

RENATA FREITAS DOS SANTOS

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

99

SECRETÁRIO

ÉRICA DE LIMA BORDOWICZ

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

185

PRESIDENTE

ANA FÁBIA DAMASCENO SILVA BRUNET

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

185

1º MESÁRIO

DIOGO ACOSTA MIRANDA

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

185

2º MESÁRIO

DAIANE SILVA VARGAS

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

185

SECRETÁRIO

DÂNDARA REZENDE DA COSTA

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

229

PRESIDENTE

ELENICE DERVALHO DE ARRUDA

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

229

1º MESÁRIO

NAELMO DE SOUZA OLIVEIRA

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

229

2º MESÁRIO

TAMIRES MARTINS BATISTA

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

229

SECRETÁRIO

ADRIANO ALVES DE ALMEIDA

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

234

PRESIDENTE

ANGELO LUIZ PERBONI

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

234

1º MESÁRIO

ROBSON ROGERIO GONÇALVES

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

234

2º MESÁRIO

SILVANA BRITO DA SILVA LUZ

1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE

234

SECRETÁRIO

AMANI CLAUDINO PERALTA

1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)

100

PRESIDENTE

KRUGER JOSE DA CUNHA MEIRA

1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)

100

1º MESÁRIO

LUIS FELIPE DE ANDRADE FAUSTINO LOVATTO

1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)

100

2º MESÁRIO

ANA CAROLINA PEREIRA FERREIRA

1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)

100

SECRETÁRIO

ALINE MARIE RONDON TOSCANO DE BRITO GOMES

1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)

101

PRESIDENTE

ANTONIO MARCOS AFONSO FLORES

1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)

101

1º MESÁRIO

JEFERSON ROSÁRIO DA SILVA

1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)

101

2º MESÁRIO

NEUSELY FERREIRA DA SILVA

1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)

101

SECRETÁRIO

KAROLINE MARIE RONDON TOSCANO DE BRITO GOMES

1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)

102

PRESIDENTE

KELY ARAUJO DE ÁVILA MOTTA

1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)

102

1º MESÁRIO

LUANA DUARTE XIMENES DOS REIS

1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)

102

2º MESÁRIO

MARCELO SOUTO ROSCHEL

1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)

102

SECRETÁRIO

CAROLAINE CRISTINA VILALBA SILVA DOS SANTOS

1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)

103

PRESIDENTE

EDUARDO RODOLPHO ALCANTU

1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)

103

1º MESÁRIO

BRUNA SANTOS PEREIRA CUNHA

1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)

103

2º MESÁRIO

THALES SILVA RODA

1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)

103

SECRETÁRIO

CINTHIA FERNANDA GALHARDI

1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)

104

PRESIDENTE

SUANISLEY DOS SANTOS PINTO PEREIRA

1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)

104

1º MESÁRIO

KATIA DE SOUZA GONÇALVES

1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)

104

2º MESÁRIO

LEIZA CASTILHO MONTEIRO

1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)

104

SECRETÁRIO

ALINE FERRAZ PARDINHO

1104 - E. M. ROTARY CLUBE

107

PRESIDENTE

RODRIGO ARIMA PELLEGRINO

1104 - E. M. ROTARY CLUBE

107

1º MESÁRIO

CANDIDA APARECIDA ALVES DA CUNHA FELICIANO

1104 - E. M. ROTARY CLUBE

107

2º MESÁRIO

EDILENE DA SILVA DE SOUSA

1104 - E. M. ROTARY CLUBE

107

SECRETÁRIO

ALBERTO DOS SANTOS GONZALES

1104 - E. M. ROTARY CLUBE

108

PRESIDENTE

ROGERIO MENDES SIQUEIRA

1104 - E. M. ROTARY CLUBE

108

1º MESÁRIO

REJANE MAIA TOMICHAS

1104 - E. M. ROTARY CLUBE

108

2º MESÁRIO

MOHARA ALBUQUERQUE ROCHA LUNARDI GOMES

1104 - E. M. ROTARY CLUBE

108

SECRETÁRIO

JULIANI ALICE DE ARRUDA

1104 - E. M. ROTARY CLUBE

109

PRESIDENTE

SANDRA APARECIDA FEITOSA DA CUNHA

1104 - E. M. ROTARY CLUBE

109

1º MESÁRIO

SEBASTIANA PACHE

1104 - E. M. ROTARY CLUBE

109

2º MESÁRIO

ANA CARLA ORTIZ CORRÊA

1104 - E. M. ROTARY CLUBE

109

SECRETÁRIO

GIOVANA OLIVE MENDONÇA

1104 - E. M. ROTARY CLUBE

221

PRESIDENTE

ELAINE PEREIRA DE SOUZA

1104 - E. M. ROTARY CLUBE

221

1º MESÁRIO

GUSTAVO RUIVO SALMAZZO

1104 - E. M. ROTARY CLUBE

221

2º MESÁRIO

EVELYN GONÇALVES DE LIMA MAEDA

1104 - E. M. ROTARY CLUBE

221

SECRETÁRIO

AMANDA MARTINS HERNANDES

1112 - E. E. CEL. ANTÔNIO TRINDADE

110

PRESIDENTE

DANIELE CRISTINA TORRES MARTINS

1112 - E. E. CEL. ANTÔNIO TRINDADE

110

1º MESÁRIO

MARINA PEREGRINELLI BARBOZA

1112 - E. E. CEL. ANTÔNIO TRINDADE

110

2º MESÁRIO

LUIZ CARLOS RODRIGUES SOARES

1112 - E. E. CEL. ANTÔNIO TRINDADE

110

SECRETÁRIO

BRUNA TOYOTA IWAMOTO

1112 - E. E. CEL. ANTÔNIO TRINDADE

111

PRESIDENTE

ELIENAY DE SOUZA ARRUDA

1112 - E. E. CEL. ANTÔNIO TRINDADE

111

1º MESÁRIO

THAYLA CALVIS FERREIRA

1112 - E. E. CEL. ANTÔNIO TRINDADE

111

2º MESÁRIO

ANA ODETE SILVEIRA MELLO

1112 - E. E. CEL. ANTÔNIO TRINDADE

111

SECRETÁRIO

TALITA SILVA LEANDRO

1112 - E. E. CEL. ANTÔNIO TRINDADE

112

PRESIDENTE

CAMILA DALDON

1112 - E. E. CEL. ANTÔNIO TRINDADE

112

1º MESÁRIO

RUTE SILVA LEANDRO SPINOSA

1112 - E. E. CEL. ANTÔNIO TRINDADE

112

2º MESÁRIO

SAMARA DE OLIVEIRA SOUZA

1112 - E. E. CEL. ANTÔNIO TRINDADE

112

SECRETÁRIO

ELIANE ALVES RIBEIRO

1112 - E. E. CEL. ANTÔNIO TRINDADE

113

PRESIDENTE

JULIANA DE MORAES FERREIRA

1112 - E. E. CEL. ANTÔNIO TRINDADE

113

1º MESÁRIO

EMERSON CANDIDO DA SILVA

1112 - E. E. CEL. ANTÔNIO TRINDADE

113

2º MESÁRIO

JEFFERSON ALVES DE ARRUDA

1112 - E. E. CEL. ANTÔNIO TRINDADE

113

SECRETÁRIO

JÉSSICA ODINÉIA CORREIA OLIVEIRA

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

114

PRESIDENTE

LUIZ ANTONIO LOPES DE MORAES

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

114

1º MESÁRIO

MIRIAM MOTA LARREA

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

114

2º MESÁRIO

EVELIN ARANTES CASANOVA

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

114

SECRETÁRIO

ANTONIELSON FERREIRA DA SILVA

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

115

PRESIDENTE

ROSANA TERZI FERREIRA

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

115

1º MESÁRIO

ZEIZA PACHECO DA SILVA PINTO

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

115

2º MESÁRIO

SHERON LYS BARBOSA GREFFE RODRIGUES

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

115

SECRETÁRIO

VITORIA LEANDRA ALVES DIAS

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

116

PRESIDENTE

ELTON LUIZ TOIGO SERPA

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

116

1º MESÁRIO

WILSON MARQUES DIAS

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

116

2º MESÁRIO

LUCIMARA OLIVEIRA DIAS

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

116

SECRETÁRIO

THAÍS NAYARA PIMENTEL MOREIRA

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

117

PRESIDENTE

LUCIANO ARAUJO BOIA

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

117

1º MESÁRIO

SUANE CRISTINA DE SOUZA PACHE

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

117

2º MESÁRIO

FABÍOLA GOMES CRISTALDO

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

117

SECRETÁRIO

SOFIA SILVÉRIO DE ALMEIDA

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

118

PRESIDENTE

MATHEUS GUSTAVO DA SILVA

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

118

1º MESÁRIO

MARCOS ANTONIO CAMACHO DA SILVA

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

118

2º MESÁRIO

HORACIO MARQUES JUNIOR

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

118

SECRETÁRIO

MARLENE APARECIDA GOMES DE GÓES

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

186

PRESIDENTE

HUDSON APARECIDO PERES CALVIS

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

186

1º MESÁRIO

ANDERSON DA SILVA XAVIER

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

186

2º MESÁRIO

BRUNO AIVI PEREIRA

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

186

SECRETÁRIO

FRANCIELE DA CRUZ DOS SANTOS

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

209

PRESIDENTE

LEONILDA DE SOUZA DA SILVA

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

209

1º MESÁRIO

MAICON VELASCO DE MELO

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

209

2º MESÁRIO

LÉIA MARQUES DA SILVA

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

209

SECRETÁRIO

JÉSSICA PAULA OLAGAS LEANES DOS SANTOS

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

218

PRESIDENTE

CRISTIO DUARTE SILVEIRA

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

218

1º MESÁRIO

OBERDAM MEDINA DE REZENDE

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

218

2º MESÁRIO

ED FÂNIA GOMES ARGUELHO DA SILVA

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

218

SECRETÁRIO

LARISSA LARA BUENO

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

235

PRESIDENTE

JEFERSON HENRIQUE MENDROTE MUSSATO

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

235

1º MESÁRIO

RODRIGO BARROS SONTAG

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

235

2º MESÁRIO

ALEJANDRA CARDOSO DE ARAUJO

1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

235

SECRETÁRIO

CAROLINA DREWS DE MEDEIROS

1139 - E.M.ADA MOREIRA BARROS

119

PRESIDENTE

ALESSANDRO MORAES NUNES

1139 - E.M.ADA MOREIRA BARROS

119

1º MESÁRIO

JOSELI FERREIRA CORDEIRO

1139 - E.M.ADA MOREIRA BARROS

119

2º MESÁRIO

ANATALLIA MACHADO BRITO

1139 - E.M.ADA MOREIRA BARROS

119

SECRETÁRIO

ROSANGELA SANTANA RODRIGUES

1139 - E.M.ADA MOREIRA BARROS

120

PRESIDENTE

ELIETE APARECIDA ALVES CARVALHO

1139 - E.M.ADA MOREIRA BARROS

120

1º MESÁRIO

NATHALY RUIZ LOBATO

1139 - E.M.ADA MOREIRA BARROS

120

2º MESÁRIO

ROSELI RODRIGUES QUEIROZ

1139 - E.M.ADA MOREIRA BARROS

120

SECRETÁRIO

GABRIEL SOUZA PLÁCIDO

1139 - E.M.ADA MOREIRA BARROS

121

PRESIDENTE

ELLEN EDINA CARVALHO

1139 - E.M.ADA MOREIRA BARROS

121

1º MESÁRIO

JAIR VASCONCELOS DORNELES

1139 - E.M.ADA MOREIRA BARROS

121

2º MESÁRIO

TAMIRES MARIA DIAS CARVALHO

1139 - E.M.ADA MOREIRA BARROS

121

SECRETÁRIO

HEIDIELLEN  GARCIA SILVA

1155 - E.M.FRANKLIN CASSIANO

122

PRESIDENTE

ROSIMEIRE DOS REIS ROCHA

1155 - E.M.FRANKLIN CASSIANO

122

1º MESÁRIO

LILIAN MARIA DA SILVA MARECO

1155 - E.M.FRANKLIN CASSIANO

122

2º MESÁRIO

ANDRESSA RIBEIROS DA SILVEIRA

1155 - E.M.FRANKLIN CASSIANO

122

SECRETÁRIO

FABÍOLA FERNANDES ARNAS KUTTERT

1155 - E.M.FRANKLIN CASSIANO

124

PRESIDENTE

ROSILENE DOS REIS ROCHA

1155 - E.M.FRANKLIN CASSIANO

124

1º MESÁRIO

APARECIDA MIRANDA PANIAGUA CUELLAR

1155 - E.M.FRANKLIN CASSIANO

124

2º MESÁRIO

NEUSA GOMES PEREIRA RAMOS

1155 - E.M.FRANKLIN CASSIANO

124

SECRETÁRIO

BRUNA GONÇALVES DOS REIS

1198 - E.M.VISCONDE DE TAUNAY

126

PRESIDENTE

SOLANGE VITORINO DE SOUZA

1198 - E.M.VISCONDE DE TAUNAY

126

1º MESÁRIO

KAIQUE MENDES DE SOUZA

1198 - E.M.VISCONDE DE TAUNAY

126

2º MESÁRIO

VALDINEIA PIMENTEL DE SOUZA

1198 - E.M.VISCONDE DE TAUNAY

126

SECRETÁRIO

VANIA JOAQUIM DA SILVA CÂNDIDO

1198 - E.M.VISCONDE DE TAUNAY

128

PRESIDENTE

AZANIRA MAMEDIO FRANCISCO

1198 - E.M.VISCONDE DE TAUNAY

128

1º MESÁRIO

PATRÍCIA MOREIRA FERREIRA DE SOUZA

1198 - E.M.VISCONDE DE TAUNAY

128

2º MESÁRIO

EVANILDA DA SILVA CÂNDIDO

1198 - E.M.VISCONDE DE TAUNAY

128

SECRETÁRIO

KELI MARQUES XISTO

1198 - E.M.VISCONDE DE TAUNAY

130

PRESIDENTE

DELIO DELFINO

1198 - E.M.VISCONDE DE TAUNAY

130

1º MESÁRIO

CRISTIANE VERTELINO MARQUES

1198 - E.M.VISCONDE DE TAUNAY

130

2º MESÁRIO

MARCOS ANTONIO PAIVA FAUSTINO ALVES

1198 - E.M.VISCONDE DE TAUNAY

130

SECRETÁRIO

RAQUEL RODRIGUES JOSÉ

1198 - E.M.VISCONDE DE TAUNAY

182

PRESIDENTE

GLAUCENIR VITORINO JORGE

1198 - E.M.VISCONDE DE TAUNAY

182

1º MESÁRIO

SUELI RODRIGUES

1198 - E.M.VISCONDE DE TAUNAY

182

2º MESÁRIO

ELENICE RODRIGUES MAMEDE PEDRO

1198 - E.M.VISCONDE DE TAUNAY

182

SECRETÁRIO

ARIÁDIMA PAIVA FAUSTINO ALVES

1210 - E. E. FELIPE ORRO

183

PRESIDENTE

VALQUIRIA TEREZINHA FRANCO DE SOUZA

1210 - E. E. FELIPE ORRO

183

1º MESÁRIO

JÉSSICA THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO

1210 - E. E. FELIPE ORRO

183

2º MESÁRIO

CRISTIANE MORALES

1210 - E. E. FELIPE ORRO

183

SECRETÁRIO

MATHEUS MELO ALBUQUERQUE

1210 - E. E. FELIPE ORRO

187

PRESIDENTE

ANDRESSA RODRIGUES MARINHO

1210 - E. E. FELIPE ORRO

187

1º MESÁRIO

NELSON OLIVEIRA DA CUNHA

1210 - E. E. FELIPE ORRO

187

2º MESÁRIO

LUANA APARECIDA ALVES PIMENTEL

1210 - E. E. FELIPE ORRO

187

SECRETÁRIO

ENEIAS SILVA

1210 - E. E. FELIPE ORRO

189

PRESIDENTE

MARINEUZA OLIVEIRA DE JESUS

1210 - E. E. FELIPE ORRO

189

1º MESÁRIO

ARIÉLLY CARVALHO ROLIM

1210 - E. E. FELIPE ORRO

189

2º MESÁRIO

JEIMISTON PEREIRA DA SILVA

1210 - E. E. FELIPE ORRO

189

SECRETÁRIO

IZABELA MARTINEZ CARVALHO

1210 - E. E. FELIPE ORRO

195

PRESIDENTE

GILSON CEZAR FRANCISCO DA SILVA

1210 - E. E. FELIPE ORRO

195

1º MESÁRIO

SABRINA PEREIRA NIEDACK

1210 - E. E. FELIPE ORRO

195

2º MESÁRIO

SILVIA CORREA LIPU

1210 - E. E. FELIPE ORRO

195

SECRETÁRIO

GREICY KELLY JACOB SILVA

1210 - E. E. FELIPE ORRO

199

PRESIDENTE

ROSEMEIRE DA SILVA TOMICHA

1210 - E. E. FELIPE ORRO

199

1º MESÁRIO

MAIARA FERREIRA FREITAS DOS REIS

1210 - E. E. FELIPE ORRO

199

2º MESÁRIO

ELIETE DIAS DOS SANTOS

1210 - E. E. FELIPE ORRO

199

SECRETÁRIO

VIVIAN CAMPOS MARTINS DE SOUZA

1210 - E. E. FELIPE ORRO

206

PRESIDENTE

VANESSA IARA FERREIRA DE CARVALHO

1210 - E. E. FELIPE ORRO

206

1º MESÁRIO

MILENA MACHADO SAMPAIO

1210 - E. E. FELIPE ORRO

206

2º MESÁRIO

JAQUELINE GOMES CERVANTES

1210 - E. E. FELIPE ORRO

206

SECRETÁRIO

LEIZIANE ALMEIDA COELHO

1210 - E. E. FELIPE ORRO

220

PRESIDENTE

REGINA SUELI NASCIMENTO MESQUITA

1210 - E. E. FELIPE ORRO

220

1º MESÁRIO

ANDRÉIA VAZ NASCIMENTO

1210 - E. E. FELIPE ORRO

220

2º MESÁRIO

TAIZA DE PADUA SILVA

1210 - E. E. FELIPE ORRO

220

SECRETÁRIO

JOSIELE IZABRALD DE SOUZA

1228 - E. M.ERSO GOMES

105

PRESIDENTE

NEUSELI ARCE DE CARVALHO

1228 - E. M.ERSO GOMES

105

1º MESÁRIO

GIOVANI FERREIRA

1228 - E. M.ERSO GOMES

105

2º MESÁRIO

MARLUCE GOMES CARVALHO DA SILVA

1228 - E. M.ERSO GOMES

105

SECRETÁRIO

PATRIQUE HERNANE FREITAS DE MELO

1228 - E. M.ERSO GOMES

184

PRESIDENTE

ADRIANA DOS SANTOS RODRIGUES

1228 - E. M.ERSO GOMES

184

1º MESÁRIO

DIENNIFER RAMOS AYALA

1228 - E. M.ERSO GOMES

184

2º MESÁRIO

QUEZIA MEDINA DE REZENDE

1228 - E. M.ERSO GOMES

184

SECRETÁRIO

SARAH BEATRIZ SALES MENÊZES

1228 - E. M.ERSO GOMES

193

PRESIDENTE

BRUNA CACHO SANCHES

1228 - E. M.ERSO GOMES

193

1º MESÁRIO

ANA PAULA GARCIA CONTO

1228 - E. M.ERSO GOMES

193

2º MESÁRIO

ADRIANA SILVA NONATO

1228 - E. M.ERSO GOMES

193

SECRETÁRIO

TALÍSIA DE SOUZA DA SILVA

1228 - E. M.ERSO GOMES

198

PRESIDENTE

EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS

1228 - E. M.ERSO GOMES

198

1º MESÁRIO

PAULA CRISTINA GOMES DE MENEZES

1228 - E. M.ERSO GOMES

198

2º MESÁRIO

DANIELI PREVITAL PERES

1228 - E. M.ERSO GOMES

198

SECRETÁRIO

FABÍOLA DO ESPIRITO SANTO

1228 - E. M.ERSO GOMES

201

PRESIDENTE

WALMIR DE SOUZA FERREIRA

1228 - E. M.ERSO GOMES

201

1º MESÁRIO

DIEGO FARIAS FALCÃO DE CARVALHO

1228 - E. M.ERSO GOMES

201

2º MESÁRIO

TELMA BERNARDES DE FREITAS

1228 - E. M.ERSO GOMES

201

SECRETÁRIO

THAIANY ALONSO RODRIGUES

1228 - E. M.ERSO GOMES

208

PRESIDENTE

EDILEUSA APARECIDA NAZZO ALONSO

1228 - E. M.ERSO GOMES

208

1º MESÁRIO

SANDRA REGINA MENDES

1228 - E. M.ERSO GOMES

208

2º MESÁRIO

ROSELI SERRA RODRIGUES FRANCO

1228 - E. M.ERSO GOMES

208

SECRETÁRIO

LARISSA FERNANDA VIÉGAS MESQUITA RODRIGUES

1228 - E. M.ERSO GOMES

222

PRESIDENTE

ADRIANA DE CASTRO CORREIA DA SILVA

1228 - E. M.ERSO GOMES

222

1º MESÁRIO

ELIZENE COSTA BRITES

1228 - E. M.ERSO GOMES

222

2º MESÁRIO

CAIO MOTA FERNANDES

1228 - E. M.ERSO GOMES

222

SECRETÁRIO

ALINE CURIM FARIA

1228 - E. M.ERSO GOMES

232

PRESIDENTE

ELIANE MARIA DAS NEVES SILVA

1228 - E. M.ERSO GOMES

232

1º MESÁRIO

ARIELEN SANTOS CEZAR

1228 - E. M.ERSO GOMES

232

2º MESÁRIO

FAYANE ESPIRITO SANTO

1228 - E. M.ERSO GOMES

232

SECRETÁRIO

GIOVANA FERNANDES DA SILVA RODRIGUES

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

188

PRESIDENTE

FRANCISCO FERNANDES ZANIN

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

188

1º MESÁRIO

MARCIA CAROLINE MENDONÇA DE SOUZA NEVES SILVA

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

188

2º MESÁRIO

BEATRIS QUEIROZ INAJOSSA

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

188

SECRETÁRIO

JOÃO VITOR TOZZO OLIVEIRA SOARES

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

194

PRESIDENTE

MAUREEN SAROCHIM PIO

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

194

1º MESÁRIO

ESTEFANI APARECIDA MENDES GIMENEZ

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

194

2º MESÁRIO

IZABEL INAJOSSA

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

194

SECRETÁRIO

ANDRÉ LUIZ ALVES DE JESUS

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

196

PRESIDENTE

TERESINHA GONÇALVES DE MARCO

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

196

1º MESÁRIO

SAMUEL DELVALE

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

196

2º MESÁRIO

JAILMA CAMPOS DE ALMEIDA CABREIRA

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

196

SECRETÁRIO

YURI DOS SANTOS RODRIGUES

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

200

PRESIDENTE

ESTER APARECIDA DE SOUZA NEVES

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

200

1º MESÁRIO

ERIKA SAROCHIM DA SILVA

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

200

2º MESÁRIO

OZAIR RAMOS ALEM

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

200

SECRETÁRIO

LARISSA LARAMIN GARAY DE BRITO

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

205

PRESIDENTE

FRANCIELE PETRY

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

205

1º MESÁRIO

THAÍS NATALIE MARTINS ROMEIRO

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

205

2º MESÁRIO

ANA LUCIA NUNES MEDEIRA SALVADOR

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

205

SECRETÁRIO

AIMARA OLIVEIRA DOS SANTOS

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

214

PRESIDENTE

MYRIAN ARIMURA FARES

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

214

1º MESÁRIO

THAIS FERNANDA GARAY DE BRITO

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

214

2º MESÁRIO

DANILO FERNANDO CORREIA DE SOUZA

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

214

SECRETÁRIO

GIOVANA CARDOSO ZIZES

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

217

PRESIDENTE

MARCOS PIRES LOPES

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

217

1º MESÁRIO

MILLENY BARBOSA NEVES BORGES

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

217

2º MESÁRIO

JULIANA FRUTO DE LIMA

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

217

SECRETÁRIO

DARA JHENETY PATRICIO MAIAL

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

219

PRESIDENTE

LETÍCIA VARGAS FERREIRA

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

219

1º MESÁRIO

FABIANA AMORIM COELHO

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

219

2º MESÁRIO

SUELY APARECIDA DA SILVA

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

219

SECRETÁRIO

JHENIFER APARECIDA SANTOS CAPUTO

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

230

PRESIDENTE

CARLOS CEZAR GAMARRA DO NASCIMENTO

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

230

1º MESÁRIO

NUNCIA REGINA DA COSTA

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

230

2º MESÁRIO

ZILDA OLAGAS LEANES DOS SANTOS

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

230

SECRETÁRIO

PATRÍCIA DE OLIVEIRA AGUIRRE

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

233

PRESIDENTE

SILMARA QUEIROZ CANEPA BRASILIENSE

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

233

1º MESÁRIO

JUCEMARA ORUÊ DE ALMEIDA DIOGO

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

233

2º MESÁRIO

DANIEL LIMA DOS SANTOS

1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES

233

SECRETÁRIO

RENATA ALEM MARTINS

1244 - E.M.INDÍGENA PÓLO LUTUMA DIAS

203

PRESIDENTE

GRACIELA VAZ CARDOSO

1244 - E.M.INDÍGENA PÓLO LUTUMA DIAS

203

1º MESÁRIO

ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA

1244 - E.M.INDÍGENA PÓLO LUTUMA DIAS

203

2º MESÁRIO

MARINEIDE DA SILVA SANTANA

1244 - E.M.INDÍGENA PÓLO LUTUMA DIAS

203

SECRETÁRIO

SANDER CUSTODIO MARTINS

1244 - E.M.INDÍGENA PÓLO LUTUMA DIAS

204

PRESIDENTE

THIAGO DIAS DE BARROS

1244 - E.M.INDÍGENA PÓLO LUTUMA DIAS

204

1º MESÁRIO

ALESSANDRA DIAS ALONSO

1244 - E.M.INDÍGENA PÓLO LUTUMA DIAS

204

2º MESÁRIO

ROSELI PEREIRA DIAS

1244 - E.M.INDÍGENA PÓLO LUTUMA DIAS

204

SECRETÁRIO

ROSENIR BARROS CAMPOS MASSÍ

1244 - E.M.INDÍGENA PÓLO LUTUMA DIAS

207

PRESIDENTE

SIRLEI  GABRIEL CHAPARRA

1244 - E.M.INDÍGENA PÓLO LUTUMA DIAS

207

1º MESÁRIO

CARLOS RODRIGO SANTANA DA SILVA

1244 - E.M.INDÍGENA PÓLO LUTUMA DIAS

207

2º MESÁRIO

JAIR RODRIGUES DA SILVA

1244 - E.M.INDÍGENA PÓLO LUTUMA DIAS

207

SECRETÁRIO

LEILIANE DIAS LIPÚ

1252 - EEIM. PROF. DOMINGOS VERÍSSIMO MARCOS

211

PRESIDENTE

NILZA LEITE ANTONIO

1252 - EEIM. PROF. DOMINGOS VERÍSSIMO MARCOS

211

1º MESÁRIO

ELI GALDINO

1252 - EEIM. PROF. DOMINGOS VERÍSSIMO MARCOS

211

2º MESÁRIO

DALILA LUIZ CARDOSO

1252 - EEIM. PROF. DOMINGOS VERÍSSIMO MARCOS

211

SECRETÁRIO

CELSO FIALHO FILHO

1252 - EEIM. PROF. DOMINGOS VERÍSSIMO MARCOS

212

PRESIDENTE

CEZAR FRANCELINO FIALHO

1252 - EEIM. PROF. DOMINGOS VERÍSSIMO MARCOS

212

1º MESÁRIO

ROSY PEDRO FRANCISCO

1252 - EEIM. PROF. DOMINGOS VERÍSSIMO MARCOS

212

2º MESÁRIO

TULLER FRANCISCO PEDRO

1252 - EEIM. PROF. DOMINGOS VERÍSSIMO MARCOS

212

SECRETÁRIO

JOILSON SOBRINHO VALÉRIO

1252 - EEIM. PROF. DOMINGOS VERÍSSIMO MARCOS

225

PRESIDENTE

ADRIANA MIGUEL DA SILVA

1252 - EEIM. PROF. DOMINGOS VERÍSSIMO MARCOS

225

1º MESÁRIO

LENILZA LEITE ANTÔNIO

1252 - EEIM. PROF. DOMINGOS VERÍSSIMO MARCOS

225

2º MESÁRIO

EDNALDO PEREIRA

1252 - EEIM. PROF. DOMINGOS VERÍSSIMO MARCOS

225

SECRETÁRIO

CERISE FRANCELINO FIALHO

1260 - E.M.INDÍGENA FELICIANO PIO

210

PRESIDENTE

SONIA CORREA DOS SANTOS MENDES

1260 - E.M.INDÍGENA FELICIANO PIO

210

1º MESÁRIO

FABIANE MARQUES RAMIRES

1260 - E.M.INDÍGENA FELICIANO PIO

210

2º MESÁRIO

ELIZABETH DIAS

1260 - E.M.INDÍGENA FELICIANO PIO

210

SECRETÁRIO

JUNINHO ALFREDO CORREA

1260 - E.M.INDÍGENA FELICIANO PIO

213

PRESIDENTE

ELINÉIA LUIZ PAES JORDÃO

1260 - E.M.INDÍGENA FELICIANO PIO

213

1º MESÁRIO

PEDRO LUIZ GOMES LULÚ

1260 - E.M.INDÍGENA FELICIANO PIO

213

2º MESÁRIO

ALICE DOS SANTOS MENDES GABRIEL

1260 - E.M.INDÍGENA FELICIANO PIO

213

SECRETÁRIO

JOSIELE LOURENÇO

1260 - E.M.INDÍGENA FELICIANO PIO

226

PRESIDENTE

FERNANDA DOS SANTOS MENDES

1260 - E.M.INDÍGENA FELICIANO PIO

226

1º MESÁRIO

DEVANILSON PAZ DA COSTA

1260 - E.M.INDÍGENA FELICIANO PIO

226

2º MESÁRIO

EDIMAR FLÔRES ALFREDO

1260 - E.M.INDÍGENA FELICIANO PIO

226

SECRETÁRIO

JÉSSICA MARCOS COELHO

1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA

215

PRESIDENTE

CLEBER CÉSAR GAMARRA DO NASCIMENTO

1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA

215

1º MESÁRIO

JULIANO DA SILVA SANTOS

1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA

215

2º MESÁRIO

MARTIMIANO MORAIS MENDES

1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA

215

SECRETÁRIO

CARLA FERREIRA ARAMBURU

1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA

216

PRESIDENTE

ADAUTO METRAN DE OLIVEIRA

1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA

216

1º MESÁRIO

SERGIO SANTOS ATHAYDE

1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA

216

2º MESÁRIO

CLAUDIA VALEJO VILHARGA

1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA

216

SECRETÁRIO

ANA CARLA DE LIMA FRANCO

1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA

224

PRESIDENTE

 RENATO LOPES PEREIRA

1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA

224

1º MESÁRIO

WALDEMAR CELESTINO DA SILVA FILHO

1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA

224

2º MESÁRIO

GLEICE KELLI DOS SANTOS NANTES DO NASCIMENTO

1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA

224

SECRETÁRIO

NADIELLE JARA BENEVIDES

1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA

231

PRESIDENTE

FLAVIA ATHAYDE SILVA

1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA

231

1º MESÁRIO

DORALICE OCAMPOS FRANCO DE OLIVEIRA

1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA

231

2º MESÁRIO

ELIZANDRA BEZERRA CARDOSO DE ARAUJO

1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA

231

SECRETÁRIO

EDIELSON LOPES CARDOSO

1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA

239

PRESIDENTE

CEILA APARECIDA LOUVEIRA DA SILVA MARTINEZ

1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA

239

1º MESÁRIO

INESSA STEFFANY TORRES DE OLIVEIRA

1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA

239

2º MESÁRIO

KARINA KOCH SANTOS

1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA

239

SECRETÁRIO

ANA PAULA DA SILVA SOUZA

1309 - E.M.INDÍGENA FRANCISCO FARIAS

236

PRESIDENTE

JANE FRANCISCO ANTONIO

1309 - E.M.INDÍGENA FRANCISCO FARIAS

236

1º MESÁRIO

ANDREA DE ARRUDA CHIMENES

1309 - E.M.INDÍGENA FRANCISCO FARIAS

236

2º MESÁRIO

LUCIANE JOSÉ

1309 - E.M.INDÍGENA FRANCISCO FARIAS

236

SECRETÁRIO

VALMIR SAMUEL FARIAS

1317 - EEIM. PASTOR REGINALDO MIGUEL - HOYENÓ'O

237

PRESIDENTE

ÉRIK MORAIS BARROS

1317 - EEIM. PASTOR REGINALDO MIGUEL - HOYENÓ'O

237

1º MESÁRIO

MARILENE MOREIRA RIBAMAR

1317 - EEIM. PASTOR REGINALDO MIGUEL - HOYENÓ'O

237

2º MESÁRIO

JAMIERSON DIAS

1317 - EEIM. PASTOR REGINALDO MIGUEL - HOYENÓ'O

237

SECRETÁRIO

ANA RAQUEL JUSTINO MOREIRA PEDRO

1325 - E. E. PROF. LUIZ MONGELLI

238

PRESIDENTE

LUCIMARA DOS REIS MACHADO

1325 - E. E. PROF. LUIZ MONGELLI

238

1º MESÁRIO

SABRINA DE SOUZA BENITES

1325 - E. E. PROF. LUIZ MONGELLI

238

2º MESÁRIO

GABRIELA DA COSTA NAVARRO SALES

1325 - E. E. PROF. LUIZ MONGELLI

238

SECRETÁRIO

MIRIAM SERAFIM DO NASCIMENTO CARVALHO

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