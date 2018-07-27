TRE convoca mesários de Aquidauana para se apresentarem até 3 de agosto

Eleições 2018
Cartório Eleitoral da cidade recebe as confirmações das convocações para as Eleições 2018
Atenção aos convocados para trabalhar nas seções eleitorais de Aquidauana: o Cartõrio Eleitoral emitiu comunicado nesta quinta-feira (26) para o recebimentos das convocações dos mesários para os trabalhos eleitorais de 2018 até o dia 3 de agosto.
A instituição ressalta o valioso trabalho dos mesários para dar andamento ao processo democrático do voto. Os cargos concorridos para este ano são:
Confira abaixo a lista dos convocados e vá até o Cartõrio Eleitoral para confirmar sua convocação.
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LOCAL DE VOTAÇÃO
|
SEÇÃO
|
FUNÇÃO
|
ELEITOR
|
1015 - CPAQ - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE AQUIDAUANA
|
53
|
PRESIDENTE
|
ITIARA PRADE
|
1015 - CPAQ - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE AQUIDAUANA
|
53
|
1º MESÁRIO
|
ALEX SANDRO BAMBIL DE LIMA
|
1015 - CPAQ - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE AQUIDAUANA
|
53
|
2º MESÁRIO
|
GEOVANNA SCHNEIDER FERREIRA
|
1015 - CPAQ - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE AQUIDAUANA
|
53
|
SECRETÁRIO
|
VANESSA HOLLANDA SILVA
|
1015 - CPAQ - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE AQUIDAUANA
|
54
|
PRESIDENTE
|
FRANCISCO TAVARES DA CÂMARA
|
1015 - CPAQ - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE AQUIDAUANA
|
54
|
1º MESÁRIO
|
JOÃO PEDRO DE LIMA DOARTH
|
1015 - CPAQ - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE AQUIDAUANA
|
54
|
2º MESÁRIO
|
LUIZ FRANCISCO HYPÓLITO BARBOSA
|
1015 - CPAQ - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE AQUIDAUANA
|
54
|
SECRETÁRIO
|
CHIRLEY SILVA MELO
|
1015 - CPAQ - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE AQUIDAUANA
|
55
|
PRESIDENTE
|
JULIÉLSON DE LEÃO MARCONDES
|
1015 - CPAQ - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE AQUIDAUANA
|
55
|
1º MESÁRIO
|
DEBORA ROGERIA NERES DE SOUZA GARCIA
|
1015 - CPAQ - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE AQUIDAUANA
|
55
|
2º MESÁRIO
|
CLAUDIA CRISTINA JONER
|
1015 - CPAQ - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE AQUIDAUANA
|
55
|
SECRETÁRIO
|
GRAZIELA ALVES CORREA
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
56
|
PRESIDENTE
|
EWERTON FUENTES DE OLIVEIRA
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
56
|
1º MESÁRIO
|
DAYANE CRISTINA DA ROSA IORA MARTINS
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
56
|
2º MESÁRIO
|
TÂNIA REGINA GONÇALVES MATOS
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
56
|
SECRETÁRIO
|
VIVIANE DA CRUZ SILVA
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
57
|
PRESIDENTE
|
VICTOR JOSE MAIA LELLIS
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
57
|
1º MESÁRIO
|
MEIRINICE DE OLIVEIRA GAVIRA
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
57
|
2º MESÁRIO
|
SOLANGE PIVA BONDESPACHO
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
57
|
SECRETÁRIO
|
JADERSON BRUNO ARRUDA DOS SANTOS
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
58
|
PRESIDENTE
|
DANIEL FIGUEIREDO ANDERSON
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
58
|
1º MESÁRIO
|
NINA GABREILA ROMAN FARIA
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
58
|
2º MESÁRIO
|
PEDRO FILINTO PEREIRA DITTIMAR
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
58
|
SECRETÁRIO
|
CRISTIANE OCAMPOS
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
59
|
PRESIDENTE
|
DEISY MICAELLI SOUSA SANTOS POLINI
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
59
|
1º MESÁRIO
|
JOSIANE DALINGHAUS
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
59
|
2º MESÁRIO
|
FLÁVIO HENRIQUE CABREIRA
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
59
|
SECRETÁRIO
|
UESLEI SANTANA CARDOSO
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
60
|
PRESIDENTE
|
ALEX SARAIVA DE OLIVEIRA
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
60
|
1º MESÁRIO
|
ADRIANA REIS DOS SANTOS
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
60
|
2º MESÁRIO
|
FLÁVIO RODRIGUES CARDOSO DE ARAÚJO
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
60
|
SECRETÁRIO
|
NOELI DA SILVA SANTOS
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
61
|
PRESIDENTE
|
MARISA LEMOS BENANTE
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
61
|
1º MESÁRIO
|
SIBELE BARATA DA CRUZ RIBEIRO
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
61
|
2º MESÁRIO
|
DENNYS HENARES GUIMARAES
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
61
|
SECRETÁRIO
|
GERALDO VIEIRA COUTINHO NETO
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
62
|
PRESIDENTE
|
ERONILDE RODRIGUES DE ARAUJO
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
62
|
1º MESÁRIO
|
NILDA AVILA MACEDO
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
62
|
2º MESÁRIO
|
KATICILAYNE ROBERTA DE ALCANTARA
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
62
|
SECRETÁRIO
|
ROBERTA SOUSA DA SILVA
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
87
|
PRESIDENTE
|
FERNANDO ALVES CORRÊA JUNIOR
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
87
|
1º MESÁRIO
|
ELCIA CARPINEDO
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
87
|
2º MESÁRIO
|
RENATO PRATES GARCIA FILHO
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
87
|
SECRETÁRIO
|
EVELYN VIÉGAS BRITES
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
88
|
PRESIDENTE
|
RICARDO REGIS FERREIRA DE ARRUDA
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
88
|
1º MESÁRIO
|
WELLINGTON MORESCO
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
88
|
2º MESÁRIO
|
MARILZA DE JESUS GAMA
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
88
|
SECRETÁRIO
|
AMANDA ARAÚJO DE OLIVEIRA
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
89
|
PRESIDENTE
|
TAÍSA EUSTÁQUIO PACHE
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
89
|
1º MESÁRIO
|
LUIZ HENRIQUE DALBEM
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
89
|
2º MESÁRIO
|
ANDREZA CARVALHO MARCELINO DA SILVA
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
89
|
SECRETÁRIO
|
LEONARDO VERA ROMERO
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
90
|
PRESIDENTE
|
ANTONIO EDSON LAZARO JUNIOR
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
90
|
1º MESÁRIO
|
ANDRÉA CRISTIANI VICENTINI ANDERSON
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
90
|
2º MESÁRIO
|
GIULIAN KIYOSHI DA ROSA TASHIMA
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
90
|
SECRETÁRIO
|
KARINA RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
91
|
PRESIDENTE
|
LAURIANA BARCELOS DE LARA
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
91
|
1º MESÁRIO
|
NADIELE ARAKAKI RIBEIRO
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
91
|
2º MESÁRIO
|
LUCAS FELIPE LEITE DE OLIVEIRA PEREIRA
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
91
|
SECRETÁRIO
|
BÁRBARA DE CÁSSIA ARRUDA DA SILVA ANDRADE
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
92
|
PRESIDENTE
|
MAGALI MAKSOUD MACHADO
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
92
|
1º MESÁRIO
|
CREMILDA FERREIRA DE CARVALHO
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
92
|
2º MESÁRIO
|
ANA FLAVIA BATISTA MODESTO
|
1023 - E E CÂNDIDO MARIANO - ESTADUAL
|
92
|
SECRETÁRIO
|
LUCAS DE OLIVEIRA MOREIRA
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
63
|
PRESIDENTE
|
NILZA CANDIA DE MELO
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
63
|
1º MESÁRIO
|
UESLEI ALBUQUERQUE GARCIA
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
63
|
2º MESÁRIO
|
ELOIZA DO NASCIMENTO VIANNA
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
63
|
SECRETÁRIO
|
BRUNO RODRIGUES DE FRANÇA
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
64
|
PRESIDENTE
|
ÉMERSON DE BRITO AJALA
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
64
|
1º MESÁRIO
|
LAURENTINA OLIVEIRA DE CARVALHO
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
64
|
2º MESÁRIO
|
ISAQUE VALTER SOARES KELM
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
64
|
SECRETÁRIO
|
ANA CAROLINA MARCOS MARQUES
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
65
|
PRESIDENTE
|
OSVALDO BENEVIDES JÚNIOR
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
65
|
1º MESÁRIO
|
ROSARIO LIANY GIL BRAVO
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
65
|
2º MESÁRIO
|
LUAYDANA CHAGAS SOARES
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
65
|
SECRETÁRIO
|
MYLENA DE SOUZA GOES LIMA
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
66
|
PRESIDENTE
|
NORTON HAYD REGO
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
66
|
1º MESÁRIO
|
FERNANDA SARAIVA LUCENA
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
66
|
2º MESÁRIO
|
JOSIMAR ALVES DA SILVA
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
66
|
SECRETÁRIO
|
BLENDA CAROLINA DA SILVA MEDINA
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
67
|
PRESIDENTE
|
ARIVONETE CAMARGO DOS SANTOS
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
67
|
1º MESÁRIO
|
FERNANDA RIBEIRO ZANUNCIO
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
67
|
2º MESÁRIO
|
TIELE BASILIO FRANCISCO DOS SANTOS
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
67
|
SECRETÁRIO
|
LUIZ LOESIA GOMES PAULINO
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
68
|
PRESIDENTE
|
ALEXSANDER SILVA ARGUELO
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
68
|
1º MESÁRIO
|
ANDREA ROGERIA VAREIRO LESCANO
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
68
|
2º MESÁRIO
|
LEILLANE MARQUES LEODERIO
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
68
|
SECRETÁRIO
|
GUSTAVO SEIZER DA SILVA
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
69
|
PRESIDENTE
|
MÔNICA TRIANI KRIESEL
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
69
|
1º MESÁRIO
|
RICARDO RODRIGUES DA SILVA
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
69
|
2º MESÁRIO
|
CARMEM LUCIA DOS SANTOS HONORATO
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
69
|
SECRETÁRIO
|
ANDRESSA MAYARA VIDAL COSSARI
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
70
|
PRESIDENTE
|
DOUGLAS RODRIGUES SILGUEIRO
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
70
|
1º MESÁRIO
|
ROZILENE LOPES BARRETO
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
70
|
2º MESÁRIO
|
LUANA LIMA BARBOSA DA SILVA
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
70
|
SECRETÁRIO
|
ANA CLAUDIA DE MELO ALVES
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
71
|
PRESIDENTE
|
FABIO RODRIGUES DA SILVA
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
71
|
1º MESÁRIO
|
BRUNO HENRIQUE BARBOSA
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
71
|
2º MESÁRIO
|
GEOVANE DE OLIVEIRA AGUILHEIRA
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
71
|
SECRETÁRIO
|
IGOR GARCIA DOS SANTOS ROBERTO
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
72
|
PRESIDENTE
|
MAURO SÉRGIO CARVALHO
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
72
|
1º MESÁRIO
|
THIELY MARCELA FLORES DE LIMA IRION
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
72
|
2º MESÁRIO
|
GUILHERME TEIXEIRA FERRAZ
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
72
|
SECRETÁRIO
|
ALINE RIBEIRO MARTINS
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
73
|
PRESIDENTE
|
ELISANDRA MARINHOS DE ANDRADE
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
73
|
1º MESÁRIO
|
MIRELE DO NASCIMENTO SANTOS
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
73
|
2º MESÁRIO
|
HÉLIO SILVA GONÇALVES
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
73
|
SECRETÁRIO
|
EVELLYN CRISTINA VIEIRA BARCELOS
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
74
|
PRESIDENTE
|
EDERSON COELHO NAKAZATO
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
74
|
1º MESÁRIO
|
DAIANA RÔA DA CONCEIÇÃO
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
74
|
2º MESÁRIO
|
THALLES RAPHAEL DOS SANTOS
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
74
|
SECRETÁRIO
|
QUEZIA MARIM DE GOIS SERRA
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
75
|
PRESIDENTE
|
HELIO ESCOBAR DE SOUZA
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
75
|
1º MESÁRIO
|
GEISA SAMANHEGO
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
75
|
2º MESÁRIO
|
THIAGO SANT'ANNA JABER
|
1031 - E E CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO - CEJAR
|
75
|
SECRETÁRIO
|
THAYELLE CRISTINA BOGADO DOS REIS
|
1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO
|
76
|
PRESIDENTE
|
EDILENE DE SÁ LEAL ARAÚJO
|
1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO
|
76
|
1º MESÁRIO
|
GRACIETH MENDES VALENZUELA
|
1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO
|
76
|
2º MESÁRIO
|
MARCIA GIMENES GOMES MEDEIROS
|
1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO
|
76
|
SECRETÁRIO
|
SUELEN OLIVEIRA BRITO
|
1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO
|
77
|
PRESIDENTE
|
EDIVALDO JOSE DE ARAUJO FILHO
|
1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO
|
77
|
1º MESÁRIO
|
ALLAN MOTTA COUTO
|
1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO
|
77
|
2º MESÁRIO
|
ADRIANA BATISTA BRANDÃO FERREIRA
|
1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO
|
77
|
SECRETÁRIO
|
CAROLINE HARDOIM SIMÕES
|
1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO
|
78
|
PRESIDENTE
|
SÔNIA MARIA DE ARRUDA
|
1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO
|
78
|
1º MESÁRIO
|
APARECIDO BARBOSA FERREIRA
|
1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO
|
78
|
2º MESÁRIO
|
WILIAN MARTINS DE CARVALHO
|
1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO
|
78
|
SECRETÁRIO
|
RAFAELA CRISTÓVÃO DE ANDRÉA
|
1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO
|
79
|
PRESIDENTE
|
ENILDA ROMERO
|
1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO
|
79
|
1º MESÁRIO
|
DANIELE PORTELA DE OLIVEIRA
|
1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO
|
79
|
2º MESÁRIO
|
LETICIA DE ARRUDA HAYD REGO
|
1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO
|
79
|
SECRETÁRIO
|
NADIANE DA SILVA LOPES
|
1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO
|
80
|
PRESIDENTE
|
DALTON MENDES DE OLIVEIRA
|
1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO
|
80
|
1º MESÁRIO
|
LANA GRACIELA SILVA BORGES
|
1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO
|
80
|
2º MESÁRIO
|
ALCINO SANCHES NETO
|
1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO
|
80
|
SECRETÁRIO
|
TAIS DE LARA ARRUDA
|
1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO
|
81
|
PRESIDENTE
|
NILDA FATIMA MORAES DE OLIVEIRA
|
1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO
|
81
|
1º MESÁRIO
|
JULIANE ANTUNES MARTINS RIBEIRO
|
1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO
|
81
|
2º MESÁRIO
|
GÉSSICA CARDOSO MEIRELES MENESES
|
1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO
|
81
|
SECRETÁRIO
|
ROBERTO HENRIQUE SERRA FRANCO
|
1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO
|
82
|
PRESIDENTE
|
APARECIDO AMORIM RAMOS
|
1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO
|
82
|
1º MESÁRIO
|
ELOI PANACHUKI
|
1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO
|
82
|
2º MESÁRIO
|
MARIA CINTIA DIAS BENTO
|
1040 - INSTITUTO EDUCACIONAL FALCÃO
|
82
|
SECRETÁRIO
|
KEILA SASAHARA ARIMURA DE SOUZA
|
1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS
|
83
|
PRESIDENTE
|
KELLI KIMIKO MARQUES TAMASATO
|
1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS
|
83
|
1º MESÁRIO
|
LUANA DE ALMEIDA MORENO
|
1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS
|
83
|
2º MESÁRIO
|
ANGELA MARIA DIAS HORTÊNCIO
|
1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS
|
83
|
SECRETÁRIO
|
ANGELA NANTES BREVILIERI SANTOS
|
1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS
|
84
|
PRESIDENTE
|
WANDER LUIZ DA SILVA
|
1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS
|
84
|
1º MESÁRIO
|
ALINE XAVIER GOMES
|
1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS
|
84
|
2º MESÁRIO
|
JANETE DA SILVA OLIVEIRA
|
1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS
|
84
|
SECRETÁRIO
|
FABYANNE DE SOUZA PASSOS
|
1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS
|
85
|
PRESIDENTE
|
CARLOS MANOEL SIQUEIRA MARIANO
|
1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS
|
85
|
1º MESÁRIO
|
ALTAIR RODRIGUES CONSTANT
|
1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS
|
85
|
2º MESÁRIO
|
MAXIMA DE MELO MORAES
|
1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS
|
85
|
SECRETÁRIO
|
ANA PAULA CUEVAS LOURENÇO
|
1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS
|
86
|
PRESIDENTE
|
ESTER NUBIA APARECIDA CABRAL
|
1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS
|
86
|
1º MESÁRIO
|
WALDINEI SOARES DE LIMA
|
1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS
|
86
|
2º MESÁRIO
|
ADRIANO DA SILVA LOPES
|
1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS
|
86
|
SECRETÁRIO
|
FELIPE HENRIQUE FAVERO HOSKEN
|
1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS
|
190
|
PRESIDENTE
|
SILVIA AMORIM RAMOS
|
1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS
|
190
|
1º MESÁRIO
|
WEIMARA JARLEM LOUREIRO DOS SANTOS PAIM
|
1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS
|
190
|
2º MESÁRIO
|
DEBORA CALVES DORNELLES
|
1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS
|
190
|
SECRETÁRIO
|
PATRICIA DOS SANTOS GOMES
|
1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS
|
197
|
PRESIDENTE
|
MARLON ACOSTA FLORES
|
1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS
|
197
|
1º MESÁRIO
|
MOACIR FURTADO TORRES
|
1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS
|
197
|
2º MESÁRIO
|
ARIELEN CRISTINA DA SILVA DE BARROS
|
1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS
|
197
|
SECRETÁRIO
|
THIAGO HENRIQUE SOARES DE ARAUJO
|
1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS
|
223
|
PRESIDENTE
|
DANIELLY CRISTIANE COLUMBA RIBAS GARCIA
|
1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS
|
223
|
1º MESÁRIO
|
CASSANDRA CORREA
|
1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS
|
223
|
2º MESÁRIO
|
JANAINA VERÔNICA DE JESUS INSFRAN
|
1058 - E E ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS
|
223
|
SECRETÁRIO
|
AURÉLIO LUIS CARPINEDO GOMEZ
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
93
|
PRESIDENTE
|
ELIESER MOLINA BRAZ
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
93
|
1º MESÁRIO
|
MARCILIO MOTA DE DEUS SOUZA
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
93
|
2º MESÁRIO
|
FELIPE DOS SANTOS CABREIRA
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
93
|
SECRETÁRIO
|
ARTUR ÁLLAN MACHADO CHRISTOFORI
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
94
|
PRESIDENTE
|
LIA ADRIANA LIMA CELESTINO
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
94
|
1º MESÁRIO
|
LUCÉLIA SOUZA SANTIAGO
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
94
|
2º MESÁRIO
|
CRISTIANO ALVES FREITAS
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
94
|
SECRETÁRIO
|
DIEGO RODRIGUES DE SOUZA ARIMURA
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
95
|
PRESIDENTE
|
ROZANA DE FATIMA ALONSO NAZZO
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
95
|
1º MESÁRIO
|
MARILZA DA SILVA TOMICHÁ FERREIRA
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
95
|
2º MESÁRIO
|
EDNA MACEDO PEREIRA
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
95
|
SECRETÁRIO
|
ANA CAROLINA MENDES DE OLIVEIRA
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
96
|
PRESIDENTE
|
CLÁUDIA PEREIRA CRISTALDO
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
96
|
1º MESÁRIO
|
CIBELE FERREIRA DA CRUZ
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
96
|
2º MESÁRIO
|
RUBENS DE OLIVEIRA XAVIER
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
96
|
SECRETÁRIO
|
APARECIDO DOS SANTOS GODINHO
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
97
|
PRESIDENTE
|
ALCIMARI MARIN DE SOUZA GOMES
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
97
|
1º MESÁRIO
|
ELIENE SANTOS DA SILVA DE ALBUQUERQUE
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
97
|
2º MESÁRIO
|
ADONIS NASCIMENTO GREGORIO
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
97
|
SECRETÁRIO
|
GILCIELEN DA SILVA SANTOS
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
98
|
PRESIDENTE
|
FATIMA APARECIDA MARTINEZ
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
98
|
1º MESÁRIO
|
EDIMAR ROCHA DIAS
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
98
|
2º MESÁRIO
|
MARCOS ORTIZ
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
98
|
SECRETÁRIO
|
ANA CLAUDIA PEREIRA ARGUELHO
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
99
|
PRESIDENTE
|
MARCELO RODOLFO DOS SANTOS
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
99
|
1º MESÁRIO
|
MARCIA REJANE DA SILVA LEMOS NEVES
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
99
|
2º MESÁRIO
|
RENATA FREITAS DOS SANTOS
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
99
|
SECRETÁRIO
|
ÉRICA DE LIMA BORDOWICZ
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
185
|
PRESIDENTE
|
ANA FÁBIA DAMASCENO SILVA BRUNET
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
185
|
1º MESÁRIO
|
DIOGO ACOSTA MIRANDA
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
185
|
2º MESÁRIO
|
DAIANE SILVA VARGAS
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
185
|
SECRETÁRIO
|
DÂNDARA REZENDE DA COSTA
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
229
|
PRESIDENTE
|
ELENICE DERVALHO DE ARRUDA
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
229
|
1º MESÁRIO
|
NAELMO DE SOUZA OLIVEIRA
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
229
|
2º MESÁRIO
|
TAMIRES MARTINS BATISTA
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
229
|
SECRETÁRIO
|
ADRIANO ALVES DE ALMEIDA
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
234
|
PRESIDENTE
|
ANGELO LUIZ PERBONI
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
234
|
1º MESÁRIO
|
ROBSON ROGERIO GONÇALVES
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
234
|
2º MESÁRIO
|
SILVANA BRITO DA SILVA LUZ
|
1074 - E E DÓRIS MENDES TRINDADE
|
234
|
SECRETÁRIO
|
AMANI CLAUDINO PERALTA
|
1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)
|
100
|
PRESIDENTE
|
KRUGER JOSE DA CUNHA MEIRA
|
1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)
|
100
|
1º MESÁRIO
|
LUIS FELIPE DE ANDRADE FAUSTINO LOVATTO
|
1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)
|
100
|
2º MESÁRIO
|
ANA CAROLINA PEREIRA FERREIRA
|
1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)
|
100
|
SECRETÁRIO
|
ALINE MARIE RONDON TOSCANO DE BRITO GOMES
|
1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)
|
101
|
PRESIDENTE
|
ANTONIO MARCOS AFONSO FLORES
|
1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)
|
101
|
1º MESÁRIO
|
JEFERSON ROSÁRIO DA SILVA
|
1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)
|
101
|
2º MESÁRIO
|
NEUSELY FERREIRA DA SILVA
|
1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)
|
101
|
SECRETÁRIO
|
KAROLINE MARIE RONDON TOSCANO DE BRITO GOMES
|
1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)
|
102
|
PRESIDENTE
|
KELY ARAUJO DE ÁVILA MOTTA
|
1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)
|
102
|
1º MESÁRIO
|
LUANA DUARTE XIMENES DOS REIS
|
1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)
|
102
|
2º MESÁRIO
|
MARCELO SOUTO ROSCHEL
|
1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)
|
102
|
SECRETÁRIO
|
CAROLAINE CRISTINA VILALBA SILVA DOS SANTOS
|
1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)
|
103
|
PRESIDENTE
|
EDUARDO RODOLPHO ALCANTU
|
1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)
|
103
|
1º MESÁRIO
|
BRUNA SANTOS PEREIRA CUNHA
|
1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)
|
103
|
2º MESÁRIO
|
THALES SILVA RODA
|
1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)
|
103
|
SECRETÁRIO
|
CINTHIA FERNANDA GALHARDI
|
1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)
|
104
|
PRESIDENTE
|
SUANISLEY DOS SANTOS PINTO PEREIRA
|
1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)
|
104
|
1º MESÁRIO
|
KATIA DE SOUZA GONÇALVES
|
1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)
|
104
|
2º MESÁRIO
|
LEIZA CASTILHO MONTEIRO
|
1082 - P.E.T.I. URBANO (ANTIGA E.M NILZALINA)
|
104
|
SECRETÁRIO
|
ALINE FERRAZ PARDINHO
|
1104 - E. M. ROTARY CLUBE
|
107
|
PRESIDENTE
|
RODRIGO ARIMA PELLEGRINO
|
1104 - E. M. ROTARY CLUBE
|
107
|
1º MESÁRIO
|
CANDIDA APARECIDA ALVES DA CUNHA FELICIANO
|
1104 - E. M. ROTARY CLUBE
|
107
|
2º MESÁRIO
|
EDILENE DA SILVA DE SOUSA
|
1104 - E. M. ROTARY CLUBE
|
107
|
SECRETÁRIO
|
ALBERTO DOS SANTOS GONZALES
|
1104 - E. M. ROTARY CLUBE
|
108
|
PRESIDENTE
|
ROGERIO MENDES SIQUEIRA
|
1104 - E. M. ROTARY CLUBE
|
108
|
1º MESÁRIO
|
REJANE MAIA TOMICHAS
|
1104 - E. M. ROTARY CLUBE
|
108
|
2º MESÁRIO
|
MOHARA ALBUQUERQUE ROCHA LUNARDI GOMES
|
1104 - E. M. ROTARY CLUBE
|
108
|
SECRETÁRIO
|
JULIANI ALICE DE ARRUDA
|
1104 - E. M. ROTARY CLUBE
|
109
|
PRESIDENTE
|
SANDRA APARECIDA FEITOSA DA CUNHA
|
1104 - E. M. ROTARY CLUBE
|
109
|
1º MESÁRIO
|
SEBASTIANA PACHE
|
1104 - E. M. ROTARY CLUBE
|
109
|
2º MESÁRIO
|
ANA CARLA ORTIZ CORRÊA
|
1104 - E. M. ROTARY CLUBE
|
109
|
SECRETÁRIO
|
GIOVANA OLIVE MENDONÇA
|
1104 - E. M. ROTARY CLUBE
|
221
|
PRESIDENTE
|
ELAINE PEREIRA DE SOUZA
|
1104 - E. M. ROTARY CLUBE
|
221
|
1º MESÁRIO
|
GUSTAVO RUIVO SALMAZZO
|
1104 - E. M. ROTARY CLUBE
|
221
|
2º MESÁRIO
|
EVELYN GONÇALVES DE LIMA MAEDA
|
1104 - E. M. ROTARY CLUBE
|
221
|
SECRETÁRIO
|
AMANDA MARTINS HERNANDES
|
1112 - E. E. CEL. ANTÔNIO TRINDADE
|
110
|
PRESIDENTE
|
DANIELE CRISTINA TORRES MARTINS
|
1112 - E. E. CEL. ANTÔNIO TRINDADE
|
110
|
1º MESÁRIO
|
MARINA PEREGRINELLI BARBOZA
|
1112 - E. E. CEL. ANTÔNIO TRINDADE
|
110
|
2º MESÁRIO
|
LUIZ CARLOS RODRIGUES SOARES
|
1112 - E. E. CEL. ANTÔNIO TRINDADE
|
110
|
SECRETÁRIO
|
BRUNA TOYOTA IWAMOTO
|
1112 - E. E. CEL. ANTÔNIO TRINDADE
|
111
|
PRESIDENTE
|
ELIENAY DE SOUZA ARRUDA
|
1112 - E. E. CEL. ANTÔNIO TRINDADE
|
111
|
1º MESÁRIO
|
THAYLA CALVIS FERREIRA
|
1112 - E. E. CEL. ANTÔNIO TRINDADE
|
111
|
2º MESÁRIO
|
ANA ODETE SILVEIRA MELLO
|
1112 - E. E. CEL. ANTÔNIO TRINDADE
|
111
|
SECRETÁRIO
|
TALITA SILVA LEANDRO
|
1112 - E. E. CEL. ANTÔNIO TRINDADE
|
112
|
PRESIDENTE
|
CAMILA DALDON
|
1112 - E. E. CEL. ANTÔNIO TRINDADE
|
112
|
1º MESÁRIO
|
RUTE SILVA LEANDRO SPINOSA
|
1112 - E. E. CEL. ANTÔNIO TRINDADE
|
112
|
2º MESÁRIO
|
SAMARA DE OLIVEIRA SOUZA
|
1112 - E. E. CEL. ANTÔNIO TRINDADE
|
112
|
SECRETÁRIO
|
ELIANE ALVES RIBEIRO
|
1112 - E. E. CEL. ANTÔNIO TRINDADE
|
113
|
PRESIDENTE
|
JULIANA DE MORAES FERREIRA
|
1112 - E. E. CEL. ANTÔNIO TRINDADE
|
113
|
1º MESÁRIO
|
EMERSON CANDIDO DA SILVA
|
1112 - E. E. CEL. ANTÔNIO TRINDADE
|
113
|
2º MESÁRIO
|
JEFFERSON ALVES DE ARRUDA
|
1112 - E. E. CEL. ANTÔNIO TRINDADE
|
113
|
SECRETÁRIO
|
JÉSSICA ODINÉIA CORREIA OLIVEIRA
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
114
|
PRESIDENTE
|
LUIZ ANTONIO LOPES DE MORAES
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
114
|
1º MESÁRIO
|
MIRIAM MOTA LARREA
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
114
|
2º MESÁRIO
|
EVELIN ARANTES CASANOVA
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
114
|
SECRETÁRIO
|
ANTONIELSON FERREIRA DA SILVA
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
115
|
PRESIDENTE
|
ROSANA TERZI FERREIRA
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
115
|
1º MESÁRIO
|
ZEIZA PACHECO DA SILVA PINTO
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
115
|
2º MESÁRIO
|
SHERON LYS BARBOSA GREFFE RODRIGUES
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
115
|
SECRETÁRIO
|
VITORIA LEANDRA ALVES DIAS
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
116
|
PRESIDENTE
|
ELTON LUIZ TOIGO SERPA
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
116
|
1º MESÁRIO
|
WILSON MARQUES DIAS
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
116
|
2º MESÁRIO
|
LUCIMARA OLIVEIRA DIAS
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
116
|
SECRETÁRIO
|
THAÍS NAYARA PIMENTEL MOREIRA
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
117
|
PRESIDENTE
|
LUCIANO ARAUJO BOIA
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
117
|
1º MESÁRIO
|
SUANE CRISTINA DE SOUZA PACHE
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
117
|
2º MESÁRIO
|
FABÍOLA GOMES CRISTALDO
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
117
|
SECRETÁRIO
|
SOFIA SILVÉRIO DE ALMEIDA
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
118
|
PRESIDENTE
|
MATHEUS GUSTAVO DA SILVA
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
118
|
1º MESÁRIO
|
MARCOS ANTONIO CAMACHO DA SILVA
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
118
|
2º MESÁRIO
|
HORACIO MARQUES JUNIOR
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
118
|
SECRETÁRIO
|
MARLENE APARECIDA GOMES DE GÓES
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
186
|
PRESIDENTE
|
HUDSON APARECIDO PERES CALVIS
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
186
|
1º MESÁRIO
|
ANDERSON DA SILVA XAVIER
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
186
|
2º MESÁRIO
|
BRUNO AIVI PEREIRA
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
186
|
SECRETÁRIO
|
FRANCIELE DA CRUZ DOS SANTOS
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
209
|
PRESIDENTE
|
LEONILDA DE SOUZA DA SILVA
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
209
|
1º MESÁRIO
|
MAICON VELASCO DE MELO
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
209
|
2º MESÁRIO
|
LÉIA MARQUES DA SILVA
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
209
|
SECRETÁRIO
|
JÉSSICA PAULA OLAGAS LEANES DOS SANTOS
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
218
|
PRESIDENTE
|
CRISTIO DUARTE SILVEIRA
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
218
|
1º MESÁRIO
|
OBERDAM MEDINA DE REZENDE
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
218
|
2º MESÁRIO
|
ED FÂNIA GOMES ARGUELHO DA SILVA
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
218
|
SECRETÁRIO
|
LARISSA LARA BUENO
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
235
|
PRESIDENTE
|
JEFERSON HENRIQUE MENDROTE MUSSATO
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
235
|
1º MESÁRIO
|
RODRIGO BARROS SONTAG
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
235
|
2º MESÁRIO
|
ALEJANDRA CARDOSO DE ARAUJO
|
1120 - E. E. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
|
235
|
SECRETÁRIO
|
CAROLINA DREWS DE MEDEIROS
|
1139 - E.M.ADA MOREIRA BARROS
|
119
|
PRESIDENTE
|
ALESSANDRO MORAES NUNES
|
1139 - E.M.ADA MOREIRA BARROS
|
119
|
1º MESÁRIO
|
JOSELI FERREIRA CORDEIRO
|
1139 - E.M.ADA MOREIRA BARROS
|
119
|
2º MESÁRIO
|
ANATALLIA MACHADO BRITO
|
1139 - E.M.ADA MOREIRA BARROS
|
119
|
SECRETÁRIO
|
ROSANGELA SANTANA RODRIGUES
|
1139 - E.M.ADA MOREIRA BARROS
|
120
|
PRESIDENTE
|
ELIETE APARECIDA ALVES CARVALHO
|
1139 - E.M.ADA MOREIRA BARROS
|
120
|
1º MESÁRIO
|
NATHALY RUIZ LOBATO
|
1139 - E.M.ADA MOREIRA BARROS
|
120
|
2º MESÁRIO
|
ROSELI RODRIGUES QUEIROZ
|
1139 - E.M.ADA MOREIRA BARROS
|
120
|
SECRETÁRIO
|
GABRIEL SOUZA PLÁCIDO
|
1139 - E.M.ADA MOREIRA BARROS
|
121
|
PRESIDENTE
|
ELLEN EDINA CARVALHO
|
1139 - E.M.ADA MOREIRA BARROS
|
121
|
1º MESÁRIO
|
JAIR VASCONCELOS DORNELES
|
1139 - E.M.ADA MOREIRA BARROS
|
121
|
2º MESÁRIO
|
TAMIRES MARIA DIAS CARVALHO
|
1139 - E.M.ADA MOREIRA BARROS
|
121
|
SECRETÁRIO
|
HEIDIELLEN GARCIA SILVA
|
1155 - E.M.FRANKLIN CASSIANO
|
122
|
PRESIDENTE
|
ROSIMEIRE DOS REIS ROCHA
|
1155 - E.M.FRANKLIN CASSIANO
|
122
|
1º MESÁRIO
|
LILIAN MARIA DA SILVA MARECO
|
1155 - E.M.FRANKLIN CASSIANO
|
122
|
2º MESÁRIO
|
ANDRESSA RIBEIROS DA SILVEIRA
|
1155 - E.M.FRANKLIN CASSIANO
|
122
|
SECRETÁRIO
|
FABÍOLA FERNANDES ARNAS KUTTERT
|
1155 - E.M.FRANKLIN CASSIANO
|
124
|
PRESIDENTE
|
ROSILENE DOS REIS ROCHA
|
1155 - E.M.FRANKLIN CASSIANO
|
124
|
1º MESÁRIO
|
APARECIDA MIRANDA PANIAGUA CUELLAR
|
1155 - E.M.FRANKLIN CASSIANO
|
124
|
2º MESÁRIO
|
NEUSA GOMES PEREIRA RAMOS
|
1155 - E.M.FRANKLIN CASSIANO
|
124
|
SECRETÁRIO
|
BRUNA GONÇALVES DOS REIS
|
1198 - E.M.VISCONDE DE TAUNAY
|
126
|
PRESIDENTE
|
SOLANGE VITORINO DE SOUZA
|
1198 - E.M.VISCONDE DE TAUNAY
|
126
|
1º MESÁRIO
|
KAIQUE MENDES DE SOUZA
|
1198 - E.M.VISCONDE DE TAUNAY
|
126
|
2º MESÁRIO
|
VALDINEIA PIMENTEL DE SOUZA
|
1198 - E.M.VISCONDE DE TAUNAY
|
126
|
SECRETÁRIO
|
VANIA JOAQUIM DA SILVA CÂNDIDO
|
1198 - E.M.VISCONDE DE TAUNAY
|
128
|
PRESIDENTE
|
AZANIRA MAMEDIO FRANCISCO
|
1198 - E.M.VISCONDE DE TAUNAY
|
128
|
1º MESÁRIO
|
PATRÍCIA MOREIRA FERREIRA DE SOUZA
|
1198 - E.M.VISCONDE DE TAUNAY
|
128
|
2º MESÁRIO
|
EVANILDA DA SILVA CÂNDIDO
|
1198 - E.M.VISCONDE DE TAUNAY
|
128
|
SECRETÁRIO
|
KELI MARQUES XISTO
|
1198 - E.M.VISCONDE DE TAUNAY
|
130
|
PRESIDENTE
|
DELIO DELFINO
|
1198 - E.M.VISCONDE DE TAUNAY
|
130
|
1º MESÁRIO
|
CRISTIANE VERTELINO MARQUES
|
1198 - E.M.VISCONDE DE TAUNAY
|
130
|
2º MESÁRIO
|
MARCOS ANTONIO PAIVA FAUSTINO ALVES
|
1198 - E.M.VISCONDE DE TAUNAY
|
130
|
SECRETÁRIO
|
RAQUEL RODRIGUES JOSÉ
|
1198 - E.M.VISCONDE DE TAUNAY
|
182
|
PRESIDENTE
|
GLAUCENIR VITORINO JORGE
|
1198 - E.M.VISCONDE DE TAUNAY
|
182
|
1º MESÁRIO
|
SUELI RODRIGUES
|
1198 - E.M.VISCONDE DE TAUNAY
|
182
|
2º MESÁRIO
|
ELENICE RODRIGUES MAMEDE PEDRO
|
1198 - E.M.VISCONDE DE TAUNAY
|
182
|
SECRETÁRIO
|
ARIÁDIMA PAIVA FAUSTINO ALVES
|
1210 - E. E. FELIPE ORRO
|
183
|
PRESIDENTE
|
VALQUIRIA TEREZINHA FRANCO DE SOUZA
|
1210 - E. E. FELIPE ORRO
|
183
|
1º MESÁRIO
|
JÉSSICA THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO
|
1210 - E. E. FELIPE ORRO
|
183
|
2º MESÁRIO
|
CRISTIANE MORALES
|
1210 - E. E. FELIPE ORRO
|
183
|
SECRETÁRIO
|
MATHEUS MELO ALBUQUERQUE
|
1210 - E. E. FELIPE ORRO
|
187
|
PRESIDENTE
|
ANDRESSA RODRIGUES MARINHO
|
1210 - E. E. FELIPE ORRO
|
187
|
1º MESÁRIO
|
NELSON OLIVEIRA DA CUNHA
|
1210 - E. E. FELIPE ORRO
|
187
|
2º MESÁRIO
|
LUANA APARECIDA ALVES PIMENTEL
|
1210 - E. E. FELIPE ORRO
|
187
|
SECRETÁRIO
|
ENEIAS SILVA
|
1210 - E. E. FELIPE ORRO
|
189
|
PRESIDENTE
|
MARINEUZA OLIVEIRA DE JESUS
|
1210 - E. E. FELIPE ORRO
|
189
|
1º MESÁRIO
|
ARIÉLLY CARVALHO ROLIM
|
1210 - E. E. FELIPE ORRO
|
189
|
2º MESÁRIO
|
JEIMISTON PEREIRA DA SILVA
|
1210 - E. E. FELIPE ORRO
|
189
|
SECRETÁRIO
|
IZABELA MARTINEZ CARVALHO
|
1210 - E. E. FELIPE ORRO
|
195
|
PRESIDENTE
|
GILSON CEZAR FRANCISCO DA SILVA
|
1210 - E. E. FELIPE ORRO
|
195
|
1º MESÁRIO
|
SABRINA PEREIRA NIEDACK
|
1210 - E. E. FELIPE ORRO
|
195
|
2º MESÁRIO
|
SILVIA CORREA LIPU
|
1210 - E. E. FELIPE ORRO
|
195
|
SECRETÁRIO
|
GREICY KELLY JACOB SILVA
|
1210 - E. E. FELIPE ORRO
|
199
|
PRESIDENTE
|
ROSEMEIRE DA SILVA TOMICHA
|
1210 - E. E. FELIPE ORRO
|
199
|
1º MESÁRIO
|
MAIARA FERREIRA FREITAS DOS REIS
|
1210 - E. E. FELIPE ORRO
|
199
|
2º MESÁRIO
|
ELIETE DIAS DOS SANTOS
|
1210 - E. E. FELIPE ORRO
|
199
|
SECRETÁRIO
|
VIVIAN CAMPOS MARTINS DE SOUZA
|
1210 - E. E. FELIPE ORRO
|
206
|
PRESIDENTE
|
VANESSA IARA FERREIRA DE CARVALHO
|
1210 - E. E. FELIPE ORRO
|
206
|
1º MESÁRIO
|
MILENA MACHADO SAMPAIO
|
1210 - E. E. FELIPE ORRO
|
206
|
2º MESÁRIO
|
JAQUELINE GOMES CERVANTES
|
1210 - E. E. FELIPE ORRO
|
206
|
SECRETÁRIO
|
LEIZIANE ALMEIDA COELHO
|
1210 - E. E. FELIPE ORRO
|
220
|
PRESIDENTE
|
REGINA SUELI NASCIMENTO MESQUITA
|
1210 - E. E. FELIPE ORRO
|
220
|
1º MESÁRIO
|
ANDRÉIA VAZ NASCIMENTO
|
1210 - E. E. FELIPE ORRO
|
220
|
2º MESÁRIO
|
TAIZA DE PADUA SILVA
|
1210 - E. E. FELIPE ORRO
|
220
|
SECRETÁRIO
|
JOSIELE IZABRALD DE SOUZA
|
1228 - E. M.ERSO GOMES
|
105
|
PRESIDENTE
|
NEUSELI ARCE DE CARVALHO
|
1228 - E. M.ERSO GOMES
|
105
|
1º MESÁRIO
|
GIOVANI FERREIRA
|
1228 - E. M.ERSO GOMES
|
105
|
2º MESÁRIO
|
MARLUCE GOMES CARVALHO DA SILVA
|
1228 - E. M.ERSO GOMES
|
105
|
SECRETÁRIO
|
PATRIQUE HERNANE FREITAS DE MELO
|
1228 - E. M.ERSO GOMES
|
184
|
PRESIDENTE
|
ADRIANA DOS SANTOS RODRIGUES
|
1228 - E. M.ERSO GOMES
|
184
|
1º MESÁRIO
|
DIENNIFER RAMOS AYALA
|
1228 - E. M.ERSO GOMES
|
184
|
2º MESÁRIO
|
QUEZIA MEDINA DE REZENDE
|
1228 - E. M.ERSO GOMES
|
184
|
SECRETÁRIO
|
SARAH BEATRIZ SALES MENÊZES
|
1228 - E. M.ERSO GOMES
|
193
|
PRESIDENTE
|
BRUNA CACHO SANCHES
|
1228 - E. M.ERSO GOMES
|
193
|
1º MESÁRIO
|
ANA PAULA GARCIA CONTO
|
1228 - E. M.ERSO GOMES
|
193
|
2º MESÁRIO
|
ADRIANA SILVA NONATO
|
1228 - E. M.ERSO GOMES
|
193
|
SECRETÁRIO
|
TALÍSIA DE SOUZA DA SILVA
|
1228 - E. M.ERSO GOMES
|
198
|
PRESIDENTE
|
EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS
|
1228 - E. M.ERSO GOMES
|
198
|
1º MESÁRIO
|
PAULA CRISTINA GOMES DE MENEZES
|
1228 - E. M.ERSO GOMES
|
198
|
2º MESÁRIO
|
DANIELI PREVITAL PERES
|
1228 - E. M.ERSO GOMES
|
198
|
SECRETÁRIO
|
FABÍOLA DO ESPIRITO SANTO
|
1228 - E. M.ERSO GOMES
|
201
|
PRESIDENTE
|
WALMIR DE SOUZA FERREIRA
|
1228 - E. M.ERSO GOMES
|
201
|
1º MESÁRIO
|
DIEGO FARIAS FALCÃO DE CARVALHO
|
1228 - E. M.ERSO GOMES
|
201
|
2º MESÁRIO
|
TELMA BERNARDES DE FREITAS
|
1228 - E. M.ERSO GOMES
|
201
|
SECRETÁRIO
|
THAIANY ALONSO RODRIGUES
|
1228 - E. M.ERSO GOMES
|
208
|
PRESIDENTE
|
EDILEUSA APARECIDA NAZZO ALONSO
|
1228 - E. M.ERSO GOMES
|
208
|
1º MESÁRIO
|
SANDRA REGINA MENDES
|
1228 - E. M.ERSO GOMES
|
208
|
2º MESÁRIO
|
ROSELI SERRA RODRIGUES FRANCO
|
1228 - E. M.ERSO GOMES
|
208
|
SECRETÁRIO
|
LARISSA FERNANDA VIÉGAS MESQUITA RODRIGUES
|
1228 - E. M.ERSO GOMES
|
222
|
PRESIDENTE
|
ADRIANA DE CASTRO CORREIA DA SILVA
|
1228 - E. M.ERSO GOMES
|
222
|
1º MESÁRIO
|
ELIZENE COSTA BRITES
|
1228 - E. M.ERSO GOMES
|
222
|
2º MESÁRIO
|
CAIO MOTA FERNANDES
|
1228 - E. M.ERSO GOMES
|
222
|
SECRETÁRIO
|
ALINE CURIM FARIA
|
1228 - E. M.ERSO GOMES
|
232
|
PRESIDENTE
|
ELIANE MARIA DAS NEVES SILVA
|
1228 - E. M.ERSO GOMES
|
232
|
1º MESÁRIO
|
ARIELEN SANTOS CEZAR
|
1228 - E. M.ERSO GOMES
|
232
|
2º MESÁRIO
|
FAYANE ESPIRITO SANTO
|
1228 - E. M.ERSO GOMES
|
232
|
SECRETÁRIO
|
GIOVANA FERNANDES DA SILVA RODRIGUES
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
188
|
PRESIDENTE
|
FRANCISCO FERNANDES ZANIN
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
188
|
1º MESÁRIO
|
MARCIA CAROLINE MENDONÇA DE SOUZA NEVES SILVA
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
188
|
2º MESÁRIO
|
BEATRIS QUEIROZ INAJOSSA
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
188
|
SECRETÁRIO
|
JOÃO VITOR TOZZO OLIVEIRA SOARES
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
194
|
PRESIDENTE
|
MAUREEN SAROCHIM PIO
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
194
|
1º MESÁRIO
|
ESTEFANI APARECIDA MENDES GIMENEZ
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
194
|
2º MESÁRIO
|
IZABEL INAJOSSA
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
194
|
SECRETÁRIO
|
ANDRÉ LUIZ ALVES DE JESUS
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
196
|
PRESIDENTE
|
TERESINHA GONÇALVES DE MARCO
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
196
|
1º MESÁRIO
|
SAMUEL DELVALE
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
196
|
2º MESÁRIO
|
JAILMA CAMPOS DE ALMEIDA CABREIRA
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
196
|
SECRETÁRIO
|
YURI DOS SANTOS RODRIGUES
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
200
|
PRESIDENTE
|
ESTER APARECIDA DE SOUZA NEVES
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
200
|
1º MESÁRIO
|
ERIKA SAROCHIM DA SILVA
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
200
|
2º MESÁRIO
|
OZAIR RAMOS ALEM
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
200
|
SECRETÁRIO
|
LARISSA LARAMIN GARAY DE BRITO
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
205
|
PRESIDENTE
|
FRANCIELE PETRY
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
205
|
1º MESÁRIO
|
THAÍS NATALIE MARTINS ROMEIRO
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
205
|
2º MESÁRIO
|
ANA LUCIA NUNES MEDEIRA SALVADOR
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
205
|
SECRETÁRIO
|
AIMARA OLIVEIRA DOS SANTOS
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
214
|
PRESIDENTE
|
MYRIAN ARIMURA FARES
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
214
|
1º MESÁRIO
|
THAIS FERNANDA GARAY DE BRITO
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
214
|
2º MESÁRIO
|
DANILO FERNANDO CORREIA DE SOUZA
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
214
|
SECRETÁRIO
|
GIOVANA CARDOSO ZIZES
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
217
|
PRESIDENTE
|
MARCOS PIRES LOPES
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
217
|
1º MESÁRIO
|
MILLENY BARBOSA NEVES BORGES
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
217
|
2º MESÁRIO
|
JULIANA FRUTO DE LIMA
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
217
|
SECRETÁRIO
|
DARA JHENETY PATRICIO MAIAL
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
219
|
PRESIDENTE
|
LETÍCIA VARGAS FERREIRA
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
219
|
1º MESÁRIO
|
FABIANA AMORIM COELHO
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
219
|
2º MESÁRIO
|
SUELY APARECIDA DA SILVA
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
219
|
SECRETÁRIO
|
JHENIFER APARECIDA SANTOS CAPUTO
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
230
|
PRESIDENTE
|
CARLOS CEZAR GAMARRA DO NASCIMENTO
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
230
|
1º MESÁRIO
|
NUNCIA REGINA DA COSTA
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
230
|
2º MESÁRIO
|
ZILDA OLAGAS LEANES DOS SANTOS
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
230
|
SECRETÁRIO
|
PATRÍCIA DE OLIVEIRA AGUIRRE
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
233
|
PRESIDENTE
|
SILMARA QUEIROZ CANEPA BRASILIENSE
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
233
|
1º MESÁRIO
|
JUCEMARA ORUÊ DE ALMEIDA DIOGO
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
233
|
2º MESÁRIO
|
DANIEL LIMA DOS SANTOS
|
1236 - E. E. MARLY RUSSO RODRIGUES
|
233
|
SECRETÁRIO
|
RENATA ALEM MARTINS
|
1244 - E.M.INDÍGENA PÓLO LUTUMA DIAS
|
203
|
PRESIDENTE
|
GRACIELA VAZ CARDOSO
|
1244 - E.M.INDÍGENA PÓLO LUTUMA DIAS
|
203
|
1º MESÁRIO
|
ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA
|
1244 - E.M.INDÍGENA PÓLO LUTUMA DIAS
|
203
|
2º MESÁRIO
|
MARINEIDE DA SILVA SANTANA
|
1244 - E.M.INDÍGENA PÓLO LUTUMA DIAS
|
203
|
SECRETÁRIO
|
SANDER CUSTODIO MARTINS
|
1244 - E.M.INDÍGENA PÓLO LUTUMA DIAS
|
204
|
PRESIDENTE
|
THIAGO DIAS DE BARROS
|
1244 - E.M.INDÍGENA PÓLO LUTUMA DIAS
|
204
|
1º MESÁRIO
|
ALESSANDRA DIAS ALONSO
|
1244 - E.M.INDÍGENA PÓLO LUTUMA DIAS
|
204
|
2º MESÁRIO
|
ROSELI PEREIRA DIAS
|
1244 - E.M.INDÍGENA PÓLO LUTUMA DIAS
|
204
|
SECRETÁRIO
|
ROSENIR BARROS CAMPOS MASSÍ
|
1244 - E.M.INDÍGENA PÓLO LUTUMA DIAS
|
207
|
PRESIDENTE
|
SIRLEI GABRIEL CHAPARRA
|
1244 - E.M.INDÍGENA PÓLO LUTUMA DIAS
|
207
|
1º MESÁRIO
|
CARLOS RODRIGO SANTANA DA SILVA
|
1244 - E.M.INDÍGENA PÓLO LUTUMA DIAS
|
207
|
2º MESÁRIO
|
JAIR RODRIGUES DA SILVA
|
1244 - E.M.INDÍGENA PÓLO LUTUMA DIAS
|
207
|
SECRETÁRIO
|
LEILIANE DIAS LIPÚ
|
1252 - EEIM. PROF. DOMINGOS VERÍSSIMO MARCOS
|
211
|
PRESIDENTE
|
NILZA LEITE ANTONIO
|
1252 - EEIM. PROF. DOMINGOS VERÍSSIMO MARCOS
|
211
|
1º MESÁRIO
|
ELI GALDINO
|
1252 - EEIM. PROF. DOMINGOS VERÍSSIMO MARCOS
|
211
|
2º MESÁRIO
|
DALILA LUIZ CARDOSO
|
1252 - EEIM. PROF. DOMINGOS VERÍSSIMO MARCOS
|
211
|
SECRETÁRIO
|
CELSO FIALHO FILHO
|
1252 - EEIM. PROF. DOMINGOS VERÍSSIMO MARCOS
|
212
|
PRESIDENTE
|
CEZAR FRANCELINO FIALHO
|
1252 - EEIM. PROF. DOMINGOS VERÍSSIMO MARCOS
|
212
|
1º MESÁRIO
|
ROSY PEDRO FRANCISCO
|
1252 - EEIM. PROF. DOMINGOS VERÍSSIMO MARCOS
|
212
|
2º MESÁRIO
|
TULLER FRANCISCO PEDRO
|
1252 - EEIM. PROF. DOMINGOS VERÍSSIMO MARCOS
|
212
|
SECRETÁRIO
|
JOILSON SOBRINHO VALÉRIO
|
1252 - EEIM. PROF. DOMINGOS VERÍSSIMO MARCOS
|
225
|
PRESIDENTE
|
ADRIANA MIGUEL DA SILVA
|
1252 - EEIM. PROF. DOMINGOS VERÍSSIMO MARCOS
|
225
|
1º MESÁRIO
|
LENILZA LEITE ANTÔNIO
|
1252 - EEIM. PROF. DOMINGOS VERÍSSIMO MARCOS
|
225
|
2º MESÁRIO
|
EDNALDO PEREIRA
|
1252 - EEIM. PROF. DOMINGOS VERÍSSIMO MARCOS
|
225
|
SECRETÁRIO
|
CERISE FRANCELINO FIALHO
|
1260 - E.M.INDÍGENA FELICIANO PIO
|
210
|
PRESIDENTE
|
SONIA CORREA DOS SANTOS MENDES
|
1260 - E.M.INDÍGENA FELICIANO PIO
|
210
|
1º MESÁRIO
|
FABIANE MARQUES RAMIRES
|
1260 - E.M.INDÍGENA FELICIANO PIO
|
210
|
2º MESÁRIO
|
ELIZABETH DIAS
|
1260 - E.M.INDÍGENA FELICIANO PIO
|
210
|
SECRETÁRIO
|
JUNINHO ALFREDO CORREA
|
1260 - E.M.INDÍGENA FELICIANO PIO
|
213
|
PRESIDENTE
|
ELINÉIA LUIZ PAES JORDÃO
|
1260 - E.M.INDÍGENA FELICIANO PIO
|
213
|
1º MESÁRIO
|
PEDRO LUIZ GOMES LULÚ
|
1260 - E.M.INDÍGENA FELICIANO PIO
|
213
|
2º MESÁRIO
|
ALICE DOS SANTOS MENDES GABRIEL
|
1260 - E.M.INDÍGENA FELICIANO PIO
|
213
|
SECRETÁRIO
|
JOSIELE LOURENÇO
|
1260 - E.M.INDÍGENA FELICIANO PIO
|
226
|
PRESIDENTE
|
FERNANDA DOS SANTOS MENDES
|
1260 - E.M.INDÍGENA FELICIANO PIO
|
226
|
1º MESÁRIO
|
DEVANILSON PAZ DA COSTA
|
1260 - E.M.INDÍGENA FELICIANO PIO
|
226
|
2º MESÁRIO
|
EDIMAR FLÔRES ALFREDO
|
1260 - E.M.INDÍGENA FELICIANO PIO
|
226
|
SECRETÁRIO
|
JÉSSICA MARCOS COELHO
|
1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA
|
215
|
PRESIDENTE
|
CLEBER CÉSAR GAMARRA DO NASCIMENTO
|
1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA
|
215
|
1º MESÁRIO
|
JULIANO DA SILVA SANTOS
|
1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA
|
215
|
2º MESÁRIO
|
MARTIMIANO MORAIS MENDES
|
1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA
|
215
|
SECRETÁRIO
|
CARLA FERREIRA ARAMBURU
|
1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA
|
216
|
PRESIDENTE
|
ADAUTO METRAN DE OLIVEIRA
|
1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA
|
216
|
1º MESÁRIO
|
SERGIO SANTOS ATHAYDE
|
1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA
|
216
|
2º MESÁRIO
|
CLAUDIA VALEJO VILHARGA
|
1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA
|
216
|
SECRETÁRIO
|
ANA CARLA DE LIMA FRANCO
|
1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA
|
224
|
PRESIDENTE
|
RENATO LOPES PEREIRA
|
1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA
|
224
|
1º MESÁRIO
|
WALDEMAR CELESTINO DA SILVA FILHO
|
1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA
|
224
|
2º MESÁRIO
|
GLEICE KELLI DOS SANTOS NANTES DO NASCIMENTO
|
1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA
|
224
|
SECRETÁRIO
|
NADIELLE JARA BENEVIDES
|
1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA
|
231
|
PRESIDENTE
|
FLAVIA ATHAYDE SILVA
|
1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA
|
231
|
1º MESÁRIO
|
DORALICE OCAMPOS FRANCO DE OLIVEIRA
|
1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA
|
231
|
2º MESÁRIO
|
ELIZANDRA BEZERRA CARDOSO DE ARAUJO
|
1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA
|
231
|
SECRETÁRIO
|
EDIELSON LOPES CARDOSO
|
1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA
|
239
|
PRESIDENTE
|
CEILA APARECIDA LOUVEIRA DA SILVA MARTINEZ
|
1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA
|
239
|
1º MESÁRIO
|
INESSA STEFFANY TORRES DE OLIVEIRA
|
1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA
|
239
|
2º MESÁRIO
|
KARINA KOCH SANTOS
|
1279 - CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA
|
239
|
SECRETÁRIO
|
ANA PAULA DA SILVA SOUZA
|
1309 - E.M.INDÍGENA FRANCISCO FARIAS
|
236
|
PRESIDENTE
|
JANE FRANCISCO ANTONIO
|
1309 - E.M.INDÍGENA FRANCISCO FARIAS
|
236
|
1º MESÁRIO
|
ANDREA DE ARRUDA CHIMENES
|
1309 - E.M.INDÍGENA FRANCISCO FARIAS
|
236
|
2º MESÁRIO
|
LUCIANE JOSÉ
|
1309 - E.M.INDÍGENA FRANCISCO FARIAS
|
236
|
SECRETÁRIO
|
VALMIR SAMUEL FARIAS
|
1317 - EEIM. PASTOR REGINALDO MIGUEL - HOYENÓ'O
|
237
|
PRESIDENTE
|
ÉRIK MORAIS BARROS
|
1317 - EEIM. PASTOR REGINALDO MIGUEL - HOYENÓ'O
|
237
|
1º MESÁRIO
|
MARILENE MOREIRA RIBAMAR
|
1317 - EEIM. PASTOR REGINALDO MIGUEL - HOYENÓ'O
|
237
|
2º MESÁRIO
|
JAMIERSON DIAS
|
1317 - EEIM. PASTOR REGINALDO MIGUEL - HOYENÓ'O
|
237
|
SECRETÁRIO
|
ANA RAQUEL JUSTINO MOREIRA PEDRO
|
1325 - E. E. PROF. LUIZ MONGELLI
|
238
|
PRESIDENTE
|
LUCIMARA DOS REIS MACHADO
|
1325 - E. E. PROF. LUIZ MONGELLI
|
238
|
1º MESÁRIO
|
SABRINA DE SOUZA BENITES
|
1325 - E. E. PROF. LUIZ MONGELLI
|
238
|
2º MESÁRIO
|
GABRIELA DA COSTA NAVARRO SALES
|
1325 - E. E. PROF. LUIZ MONGELLI
|
238
|
SECRETÁRIO
|
MIRIAM SERAFIM DO NASCIMENTO CARVALHO
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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