Aquidauana comemora 126 anos com mês de agosto repleto de eventos para a comunidade

A cidade Princesa do Sul, Aquidauana completa seu 126º aniversário de emancipação político-administrativa no próximo dia 15 de agosto. Para comemorar o aniversário, o prefeito Odilon Ribeiro e equipe organizaram uma programação para celebrar com a população em eventos culturais, esportivos, religiosos e inaugurações de obras.

A Prefeitura de Aquidauana priorizou a realização de atividades que envolvam as famílias, em todas as faixas etárias. Os eventos terão início na próxima quinta-feira, dia 02 e terminam do dia 25 de agosto.

Segundo destacou o prefeito Odilon Ribeiro, a programação de aniversário organizada com a equipe da prefeitura contempla em especial a inauguração de obras que fazem a diferença na cidade e que melhoram a mobilidade e a vida dos moradores, como, por exemplo, drenagens e asfaltos, que somam milhões em investimento na cidade, valorizando bairros e imóveis, acabando com a poeira, o barro que incomodavam os moradores.

“Retomamos a construção de quatro creches quando assumi a prefeitura e mês que vem, no dia do aniversário da nossa cidade, mais uma creche vamos inaugurar com a população. É um ano difícil financeiramente para municípios, mas queremos celebrar com a nossa população o crescimento da cidade e a entrega de um pacote de obras que conseguimos tocar e concluir. É dinheiro da população investido na cidade, retornando em obras para sanar problemas antigos da cidade”, pontuou o prefeito.

Finalizando, o prefeito afirmou que a conclusão e entrega das obras desse ano são um incentivo para toda a equipe da gestão. “Com um pacote de obras concluídas, seguimos firmes e dedicados, toda a equipe, para buscarmos mais recursos e fazer mais drenagem, mais asfalto e mais investimentos que a população nos pede e que sonhamos para nossa Aquidauana, para entregá-la melhor que encontramos no início da nossa gestão”, afirmou.

O TEMA

Este ano o tema do aniversário celebra a valorização desta terra, como cidade em crescimento e tem o slogan: Aquidauana 126 anos: aqui é a nossa terra, nossa gente cresce junto com a cidade. As mídias e posts nas redes sociais desse mês comemorativo ganham a hashtag #EuAmoAQUI, que tanto na fanpage do Facebook quanto no Instagram oficial da prefeitura promovem no ambiente digital o amor pela cidade, suas belezas naturais e pela população hospitaleira. Os internautas são convidados e incentivados a usar a hashtag ajudando a divulgar a cidade de Aquidauana e suas belezas.

A logo dos 126 anos de Aquidauana também traduz o amor pela cidade e suas riquezas. No layout estão reunidos elementos chaves que fazem parte do universo das pessoas que viveram, vivem ou simplesmente passaram por “AQUI” (Aquidauana). A morraria ao fundo é o símbolo físico do apelido de Portal do Pantanal, pois representa a transição entre a Serra de Maracaju e o Pantanal.

A PROGRAMAÇÃO:

A mensagem da Administração Municipal no convite comemorativo dos 126 anos destaca à população:

“A festa só fica completa quando você está presente! Pois quem vive aqui alimenta o orgulho de ser aquidauanense. Já são mais de um século de história do portal de entrada do Pantanal, esse celeiro de fartura, terra fértil de gente acolhedora, que faz da amizade, do trabalho, da fé e do amor por aqui, motivos de sobra para fazer a festa!”.

Confira a programação completa dos 126 anos de Aquidauana:

02/08 (5ª feira) - 19h30 - Missa de Ação de Graças pelos 126 anos de Aquidauana; Local: Igreja Matriz;

03 e 04/08 (6ª feira e sábado) - 19h - 13ª Festa da Sopa Paraguaia; Local: Clube Arpa;

08/08 (4ª feira) - 18h - Inauguração da iluminação ornamental da Av. Paulo Quevedo; Local: Distrito de Piraputanga;

09/08 (5ª feira) - 16h - Inauguração da 2ª etapa de pavimentações do PAC II Bairro Cidade Nova; Local: Rua Toro Nakaiama esq. c/ Rua Roque Floriano das Neves; 19h – Abertura da 51ª Expoaqui ; Local: Parque de Exposições Manoel Antônio Paes de Barros (de 09 a 12/08);

10/08 (6ª feira) - 8h - Inauguração do recapeamento da Rua Duque de Caxias; Local: Rua Duque de Caxias esq.c/ Rua Giovane Toscano de Brito; 9h - Lançamento da obra de drenagem e pavimentação asfáltica da Rua Ovídio Costa, entre Francisco Pereira até Tenente Egídio Martins; Local: ESF Pinheiro - Rua Ovídio Costa, s/nº - Vila Pinheiro; 10h - Inauguração da drenagem e asfalto da Rua Antônio Campelo; Local: Rua Antônio Campelo esq. c/ Rua Giovane Toscano de Brito; 19h - Sessão Solene de Outorga do Título de Cidadão Aquidauanense; Local: Câmara Municipal de Aquidauana;

11/08 (sábado) - 14h às 18h - Inauguração da Academia ao ar livre e Dia da Família na Lagoa; Local: Parque Municipal da Lagoa Comprida;

13/08 (2ª feira) - 9h - Inauguração do recapeamento da Rua dos Ferroviários; Local: rua dos Ferroviários esq. c/ rua Antônio Nogueira; 10h - Inauguração da drenagem e pavimentação das ruas: Antônio Quelho e Bernardino Lopes; Local: Rua Antônio Quelho esq. c/ Bernardino Lopes; 16h - Inauguração da reforma e ampliação da E. M. Marisa Scaff; Local: Rua Miguel Lanzelotti nº 280, Bairro São Francisco;

14/08 (3ª feira) - 9h - Inauguração do recapeamento da Av. Mato Grosso do Sul; Local: Av. Mato Grosso do Sul; 10h - Inauguração da drenagem e pavimentação das ruas: Honório Simões Pires e Timóteo Proença; Local: Rua Timóteo Proença; 18h - Feira da Estação – Edição Especial de Aniversário; Local: Esplanada da Estação Ferroviária;

15/08 (4ª feira) - 7h30 - Desfile cívico, escolar e militar de 126 anos de Aquidauana; 15h - Inauguração do CMEI Dr. Antônio de Arruda Sampaio; Local: Rua Salviano de Oliveira, Quadra 575, Vila Pinheiro;

16/08 (5ª feira) - 19h - Culto de Ação Graças pelos 126 anos de Aquidauana; Local: Concha Acústica da Praça Afonso Pena (Praça dos Estudantes);

17/08 (6ª feira) - 19h - Premiação do 1º Concurso Artístico e 2º Concurso Literário de Aquidauana; Local: Auditório Dóris Mendes Trindade – Campus I/CPAq/UFMS;

18/08 (sábado) - 18h - Casamento Comunitário; Local: Clube Arpa;

19/08 (domingo) - 12h - Almoço festivo dos Amigos Reais de Aquidauana em homenagem aos 126 anos de Aquidauana; Local: Tatersal da ACRISSUL em Campo Grande – MS;

25/08 (sábado) - 15h - Encerramento e premiação da XVIII Taça Mário Pinto de Souza (Copa Interbairros); Local: Estádio Municipal Mário Pinto de Souza; 18h - 2ª Festival de Bandas de Aquidauana; Local: Avenida Pantaneta.

