IFMS abre seleção para estágio interno em Aquidauana e mais 9 campi

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou nessa segunda-feira, 30, o edital do processo seletivo que irá formar cadastro de reserva de estudantes para realização de estágio interno nos dez campi da instituição. A atividade pode ser aproveitada como estágio curricular obrigatório.

Podem participar da seleção estudantes dos cursos técnicos de nível médio (integrados e subsequentes) e do ensino superior (tecnologia e bacharelado).

O edital nº 057/2018, documento com as normas do processo seletivo, está publicado na Central de Seleção do IFMS.

O anexo I do edital traz a relação de cursos com vagas por campus, os pré-requisitos para participar do processo seletivo e a carga horária semanal para realização do estágio interno.

Inscrições - Deverão ser feitas entre os dias 10 e 21 de agosto, exclusivamente por meio de formulário eletrônico.

O candidato deve estar matriculado a partir do semestre previsto para início do estágio obrigatório, conforme consta nos Projetos Pedagógicos do Cursos, disponibilizados na aba Documentos do site do IFMS.

Deve ainda ter disponibilidade para desenvolver atividades diárias entre quatro e seis horas, com carga horária semanal de 20 a 30 horas distribuídas nos períodos matutino e vespertino. No período noturno, a carga horária pode ser de três ou quatro horas diárias, o que totaliza 15 ou 20 horas semanais.

Os estudantes de cursos técnicos de nível médio devem ter, no mínimo, 16 anos. Os menores de 18 anos poderão estagiar apenas em período diurno.

Seleção - Será feita por meio da análise do rendimento dos estudantes, conforme os Regulamentos da Organização Didático Pedagógica dos Cursos de Graduação e dos Cursos Técnicos Integrados, ambos publicados no site institucional.

A classificação dará prioridade a estudantes que precisem apenas do estágio obrigatório para concluir o curso ou que estejam em condições de concluir todas as unidades curriculares ao final do segundo semestre letivo de 2018.

O resultado preliminar deverá ser divulgado no dia 24 de agosto, e o final no dia 31.

Estágio – Com o estágio interno, o IFMS busca complementar a formação acadêmica do estudante, possibilitando a integração entre teoria e prática por meio do contato com a vida profissional.

A concessão de estágio no IFMS não gera vínculo empregatício de qualquer natureza, não prevê bolsa remunerada e ocorre mediante a celebração de Termo de Compromisso de Estágio Interno entre o estudante e a instituição.