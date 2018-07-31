Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 23:27

Buscar

Últimas notícias
X

Educação

IFMS abre seleção para estágio interno em Aquidauana e mais 9 campi

Podem se inscrever no processo seletivo estudantes de cursos dos níveis médio e superior. Inscrições devem ser feitas entre os dias 10 e 21 de agosto.

Renan Nucci

Publicado em 31/07/2018 às 16:47

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou nessa segunda-feira, 30, o edital do processo seletivo que irá formar cadastro de reserva de estudantes para realização de estágio interno nos dez campi da instituição. A atividade pode ser aproveitada como estágio curricular obrigatório.

Podem participar da seleção estudantes dos cursos técnicos de nível médio (integrados e subsequentes) e do ensino superior (tecnologia e bacharelado).

O edital nº 057/2018, documento com as normas do processo seletivo, está publicado na Central de Seleção do IFMS.

O anexo I do edital traz a relação de cursos com vagas por campus, os pré-requisitos para participar do processo seletivo e a carga horária semanal para realização do estágio interno.

Inscrições - Deverão ser feitas entre os dias 10 e 21 de agosto, exclusivamente por meio de formulário eletrônico. 

O candidato deve estar matriculado a partir do semestre previsto para início do estágio obrigatório, conforme consta nos Projetos Pedagógicos do Cursos, disponibilizados na aba Documentos do site do IFMS.

Deve ainda ter disponibilidade para desenvolver atividades diárias entre quatro e seis horas, com carga horária semanal de 20 a 30 horas distribuídas nos períodos matutino e vespertino. No período noturno, a carga horária pode ser de três ou quatro horas diárias, o que totaliza 15 ou 20 horas semanais.

Os estudantes de cursos técnicos de nível médio devem ter, no mínimo, 16 anos. Os menores de 18 anos poderão estagiar apenas em período diurno.

Seleção - Será feita por meio da análise do rendimento dos estudantes, conforme os Regulamentos da Organização Didático Pedagógica dos Cursos de Graduação e dos Cursos Técnicos Integrados, ambos publicados no site institucional.

A classificação dará prioridade a estudantes que precisem apenas do estágio obrigatório para concluir o curso ou que estejam em condições de concluir todas as unidades curriculares ao final do segundo semestre letivo de 2018.

O resultado preliminar deverá ser divulgado no dia 24 de agosto, e o final no dia 31.

Estágio – Com o estágio interno, o IFMS busca complementar a formação acadêmica do estudante, possibilitando a integração entre teoria e prática por meio do contato com a vida profissional.

A concessão de estágio no IFMS não gera vínculo empregatício de qualquer natureza, não prevê bolsa remunerada e ocorre mediante a celebração de Termo de Compromisso de Estágio Interno entre o estudante e a instituição.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo