Prefeitura de Aquidauana planeja comprar outra área para construir novo cemitério

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, disse nesta terça-feira ao jornal O Pantaneiro que analisa a compra de terreno para construção de um novo cemitério municipal. O único cemitério do município encontra-se superlotado e não realiza mais nenhum sepultamento, exceto em casos que já exista jazigo da família. Ou seja, não comporta novas covas.

Por este motivo, a prefeitura realizou convênio com o Cemitério Parque Cidade Natureza, onde estão sendo realizados os sepultamentos. "Estamos regularizando a situação. Vamos comprar uma nova área e fazer o investimento. Isso demora porque precisa de uma série de questões administrativas para resolver. Não é simples, mas vamos resolver", garantiu.

Colaborou Luiz Guido Jr.