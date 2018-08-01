Agosto Lilás combate violência contra a mulher e terá atividades em Aquidauana

Violentar mulheres no Brasil é crime. A agressão cometida por marido, namorado, pai, irmão ou qualquer homem que tenha convívio com a vítima pode ocorrer nas mais diversas formas – física, moral, sexual, patrimonial e psicológica – e deve ser enfrentada.

A Prefeitura de Aquidauana em parceria com a Câmara Municipal, igrejas, escolas da rede pública municipal e estadual, secretarias municipais, sob a coordenação do CRAM e da Secretaria Municipal de Assistência Social divulgarão realiza neste mês uma série de atividades.

De início, como forma de sensibiliar a comunidade, Aquidauana amanheceu com vários pontos da cidade na cor lilás em prédios, monumentos, ponte, praças. Essa é a cor que é o símbolo da campanha e que chama a atenção de todos para lutarem contra e denunciarem todas as formas de violência. Denuncie: disque 180