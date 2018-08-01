Militar que constituiu família em Aquidauana é promovido a general de brigada do Exército Brasileiro

Aquidauana
Moacir Rangel Júnior vai comandar unidade logística no Rio de Janeiro
O militar Moacir Rangel Júnior, de 52 anos, já trabalhou no 9° Batalhão de Engenharia e Combate de Aquidauana, cidade onde constituiu família, e recentemente foi promovido a general de brigada. Ele vai comandar uma Base de Apoio Logístico do Exército Brasileiro no Rio de Janeiro. Rangel é casado com a aquidauanense Miriam Grance Rangel e é pai de Thais Rangel Vales e Thiago Grance Rangel.
Natural do Rio de Janeiro, Rangel estudou no Colégio Militar de Fortaleza e foi aprovado no processo seletivo da Academia Militar de Agulhas Negras, se formando em 89. Em 1992, mudou-se para Aquidauana, onde conheceu a esposa e ficou por três anos. "Foi uma experiência bacana aqui. Aprendida muita coisa, minha esposa é daqui e me sinto parte da cidade", disse ele que esteve hoje em evento no 9° Batalhão de Engenharia.
Depois de Aquidauana, mudou-se com a esposa para João Pessoa, na Paraíba, e de lá trilhou longo caminho por aproximadamente 30 anos, passando por missões na Espanha, na Ásia e outros locais no Brasil. Atualmente comandava o 3º Grupamento de Engenharia em Campo Grande e, antes de completar dois anos de comando, foi promovido a general de brigada.
"Essa promoção é diferente das outras. Além de cumprir requisitos, você ainda compete com muitas outras pessoas. Em médida, de cerca de 450 militares, apenas 20 são promovidos a general de brigada. Na minha turma, foram só 17. Isso é algo muito importante para a vida da gente, pois representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo de 30 anos", disse.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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