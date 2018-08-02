Cursos gratuitos em Aquidauana formam profissionais para o mercado de trabalho

Hoje, 02, ocorreu o encerramento de duas turmas de qualificação profissional em cursos gratuitos ofertados pela prefeitura, por intermédio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Sindicato Rural de Aquidauana e o Senar/MS.

Formou-se uma turma no curso de "Artes em tecido", ministrado pela artesã, Vilma Paes de Barros, que ensinou um grupo de mulheres aquidauanenses a reutilizarem materiais para a confecção de bonecas e bichos de pano.

Já a outra turma concluiu curso de "Informática Avançada", ministrado pelo administrador e gestor de empresas Tony Ross, que ensinou os alunos sobre o Windows e Pacote Office, aprimorando técnicas, atalhos e os conhecimentos tecnológicos.

Os cursos foram realizados no Geração de Renda e no CRAS II (Nova Aquidauana). Aos interessados em participar e conhecer os cursos gratuitos é preciso entrar em contato com o Geração de Renda e informe-se: Rua Francisco Pereira Alves S/N – Bairro: Vila Pinheiro (em frente ao CAIC). Telefone: 67-3241-8756.