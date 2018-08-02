Cursos gratuitos em Aquidauana formam profissionais para o mercado de trabalho

Qualificação
Mais duas turmas foram concluídas nesta quinta-feira
Hoje, 02, ocorreu o encerramento de duas turmas de qualificação profissional em cursos gratuitos ofertados pela prefeitura, por intermédio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Sindicato Rural de Aquidauana e o Senar/MS.
Formou-se uma turma no curso de "Artes em tecido", ministrado pela artesã, Vilma Paes de Barros, que ensinou um grupo de mulheres aquidauanenses a reutilizarem materiais para a confecção de bonecas e bichos de pano.
Já a outra turma concluiu curso de "Informática Avançada", ministrado pelo administrador e gestor de empresas Tony Ross, que ensinou os alunos sobre o Windows e Pacote Office, aprimorando técnicas, atalhos e os conhecimentos tecnológicos.
Os cursos foram realizados no Geração de Renda e no CRAS II (Nova Aquidauana). Aos interessados em participar e conhecer os cursos gratuitos é preciso entrar em contato com o Geração de Renda e informe-se: Rua Francisco Pereira Alves S/N – Bairro: Vila Pinheiro (em frente ao CAIC). Telefone: 67-3241-8756.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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