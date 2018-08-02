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Festival de Arte e Cultura será realizado neste mês em Aquidauana

Evento ocorrerá entre os meses de agosto e novembro nos dez municípios onde o IFMS tem campus. Todas as atividades serão abertas à comunidade

Renan Nucci

Publicado em 02/08/2018 às 15:12

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Entre agosto e novembro, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) realiza a 3ª edição do Festival de Arte e Cultura, que visa estimular atividades e manifestações culturais. O evento ocorrerá em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

A programação é variada e inclui apresentações artísticas e culturais, oficinas, exposições, mostras e concursos. Todas serão abertas à comunidade.

Em Aquidauana e Dourados, as regras de participação já estão publicadas na página do evento

No caso de Aquidauana, as inscrições seguem até o próximo dia 13. As categorias das atividades são curta-metragem, música, fotografia e poesia. Os interessados em participar devem enviar os materiais e documentos necessários para o e-mail da organização do evento, conforme as regras previstas no regulamento. 

Os vencedores receberão medalhas e troféus. O Festival será realizado no município entre os dias 21 e 24 de agosto.

Em Dourados, as modalidades são crônica narrativa, dança, desenho, fotografia, música e poesia. O prazo de inscrições termina no dia 19 de agosto. As regras estão disponíveis no edital de participação.

O Festival ocorrerá nos dias 5 e 6 de setembro, no Teatro Municipal.

Demais municípios - A programação do evento em Campo Grande, Corumbá, Coxim, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas estão disponíveis na página do Festival de Arte e Cultura.

A participação nas atividades é gratuita em todos os locais.

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