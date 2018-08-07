Acumulado recorde de chuva faz rio Aquidauana subir e preocupa moradores

Aquidauana foi uma das cinco cidades de Mato Grosso do Sul que ultrapassaram a média histórica do acumulado de chuva para o mês de agosto, atingindo a marca de 72 milímetros com as precipitações registradas desde a sexta-feira passada.

Por este motivo, o rio Aquidauana continuou a subir, preocupando ribeirinhos. Nesta terça-feira, apesar de não haver chuva, a o nível da água estava a 3,82 metros, e a previsão é de que volte a chover em todo o estado a partir de amanhã.

"Medo de outra enchente não tenho agora, mas quando o rio sobe, dá aquele frio na barriga, por ainda estou me recuperando a última enchente", disse Evanir Castro, de 59 anos, moradora no Bairro Guanandy, afetada pela enchente passada.

