Comércio de Aquidauana está otimista com as vendas para o Dia dos Pais

O comércio de Aquidauana está otimista com a chegada do Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo (12). Algumas lojas devem abrir o dia inteiro no sábado, e a expectativa é de que as vendas comecem a aumentar a partir de amanhã. Uma das principais escolhas para presente, o setor de roupas, calçados e acessórios é o mais empolgado com a data.

O comerciante Dorli Maragno, proprietário da Loja Desafio, lembrou que no mesmo período de 2017, as vendas cresceram significativamente, motivo pelo o qual está animado. Outros elementos podem contribuir ainda mais. "Temos a exposição da cidade, que coincide com a data, então acho que a festa pode fazer com que mais pessoas venham para a cidade ", disse.

Colaborou Luiz Guido Jr.