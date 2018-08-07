ONG Abrigo dos Bichos faz show de prêmios para custear manutenção dos animais

Aquidauana
Valor arrecadado será destinado ao custeio de medicamentos, rações e tratamentos
A Organização Não Governamental (ONG) Abrigo dos Bichos, de Aquidauana, realiza no próximo dia 19 de agosto (domingo) show de prêmios no Espaço Village, localizado na Rua Cândido Mariano, no Bairro Guanandy. Haverá almoço, doces e bebidas com preços acessíveis, além de atração musical e brinquedos para as crianças.
Os valores arrecadados serão destinados ao tratamento de animais abandonados.Segundo a organização, as cartelas de prêmios serão comercializadas pelo valor de R$ 5 cada. Os animais beneficiados pela ONG são vítimas de maus-tratos e abandono e, além de carinho e atenção, também precisam de ração, medicamentos e castração.
Informações sobre a venda das cartelas pode ser obtidas pelo telefone: 67 9928-8823
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS