ONG Abrigo dos Bichos faz show de prêmios para custear manutenção dos animais

A Organização Não Governamental (ONG) Abrigo dos Bichos, de Aquidauana, realiza no próximo dia 19 de agosto (domingo) show de prêmios no Espaço Village, localizado na Rua Cândido Mariano, no Bairro Guanandy. Haverá almoço, doces e bebidas com preços acessíveis, além de atração musical e brinquedos para as crianças.

Os valores arrecadados serão destinados ao tratamento de animais abandonados.Segundo a organização, as cartelas de prêmios serão comercializadas pelo valor de R$ 5 cada. Os animais beneficiados pela ONG são vítimas de maus-tratos e abandono e, além de carinho e atenção, também precisam de ração, medicamentos e castração.

Informações sobre a venda das cartelas pode ser obtidas pelo telefone: 67 9928-8823



