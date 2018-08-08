Iluminação ornamental de Piraputanga será inaugurada nesta quarta-feira

A Prefeitura de Aquidauana realiza nesta quarta-feira, às 18 horas, a inauguração da iluminação ornamental da Avenida Paulo Quevedo, no Distrito de Piraputanda, investimento que era reivindicado há muito tempo pela comunidade. A ação faz parte do calendário de comemorações aos 126 anos da cidade, celebrado no próximo dia 15.

Confira a programação dos próximos dias

09/08 (5ª feira) - 16h - Inauguração da 2ª etapa de pavimentações do PAC II Bairro Cidade Nova; Local: Rua Toro Nakaiama esq. c/ Rua Roque Floriano das Neves; 19h – Abertura da 51ª Expoaqui ; Local: Parque de Exposições Manoel Antônio Paes de Barros (de 09 a 12/08);

10/08 (6ª feira) - 8h - Inauguração do recapeamento da Rua Duque de Caxias; Local: Rua Duque de Caxias esq.c/ Rua Giovane Toscano de Brito; 9h - Lançamento da obra de drenagem e pavimentação asfáltica da Rua Ovídio Costa, entre Francisco Pereira até Tenente Egídio Martins; Local: ESF Pinheiro - Rua Ovídio Costa, s/nº - Vila Pinheiro; 10h - Inauguração da drenagem e asfalto da Rua Antônio Campelo; Local: Rua Antônio Campelo esq. c/ Rua Giovane Toscano de Brito; 19h - Sessão Solene de Outorga do Título de Cidadão Aquidauanense; Local: Câmara Municipal de Aquidauana;

11/08 (sábado) - 14h às 18h - Inauguração da Academia ao ar livre e Dia da Família na Lagoa; Local: Parque Municipal da Lagoa Comprida;

13/08 (2ª feira) - 9h - Inauguração do recapeamento da Rua dos Ferroviários; Local: rua dos Ferroviários esq. c/ rua Antônio Nogueira; 10h - Inauguração da drenagem e pavimentação das ruas: Antônio Quelho e Bernardino Lopes; Local: Rua Antônio Quelho esq. c/ Bernardino Lopes; 16h - Inauguração da reforma e ampliação da E. M. Marisa Scaff; Local: Rua Miguel Lanzelotti nº 280, Bairro São Francisco;

14/08 (3ª feira) - 9h - Inauguração do recapeamento da Av. Mato Grosso do Sul; Local: Av. Mato Grosso do Sul; 10h - Inauguração da drenagem e pavimentação das ruas: Honório Simões Pires e Timóteo Proença; Local: Rua Timóteo Proença; 18h - Feira da Estação – Edição Especial de Aniversário; Local: Esplanada da Estação Ferroviária;

15/08 (4ª feira) - 7h30 - Desfile cívico, escolar e militar de 126 anos de Aquidauana; 15h - Inauguração do CMEI Dr. Antônio de Arruda Sampaio; Local: Rua Salviano de Oliveira, Quadra 575, Vila Pinheiro;

16/08 (5ª feira) - 19h - Culto de Ação Graças pelos 126 anos de Aquidauana; Local: Concha Acústica da Praça Afonso Pena (Praça dos Estudantes);

17/08 (6ª feira) - 19h - Premiação do 1º Concurso Artístico e 2º Concurso Literário de Aquidauana; Local: Auditório Dóris Mendes Trindade – Campus I/CPAq/UFMS;

18/08 (sábado) - 18h - Casamento Comunitário; Local: Clube Arpa;

19/08 (domingo) - 12h - Almoço festivo dos Amigos Reais de Aquidauana em homenagem aos 126 anos de Aquidauana; Local: Tatersal da ACRISSUL em Campo Grande – MS;

25/08 (sábado) - 15h - Encerramento e premiação da XVIII Taça Mário Pinto de Souza (Copa Interbairros); Local: Estádio Municipal Mário Pinto de Souza; 18h - 2ª Festival de Bandas de Aquidauana; Local: Avenida Pantaneta.