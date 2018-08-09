Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 23:35

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Após quase uma semana, pecuarista de Aquidauana é encontrado com vida

No entanto, ele ainda não retornou para a casa e a polícia não fornece detalhes

Renan Nucci

Publicado em 09/08/2018 às 14:52

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Foi encontrado com vida nesta quinta-feira o pecuarista Rafael Gustavo Arruda, de 36 anos. Familiares compartilharam a informação nas redes sociais e a Polícia Civil confirmou, no entanto, alegou que o caso não é tratado como desaparecimento, mas sim como abandono do convívio familiar. 

Ele está em Dourados e aparentemente passa bem.  Policiais envolvidos nas investigações não quiseram entrar em detalhes neste momento para não expor a família. Apesar de ter sido localizado, Rafael ainda não voltou para a casa.

Rafael havia sido visto na última sexta-feira. Com o carro da mulher, um Fiat Pálio, Rafael deixou a esposa em um salão de beleza e sumiu. Depois disso não manteve nenhum contato. O investigador revelou que Rafael deixou os bilhetes antes de desaparecer. 

Os pais moram no Estado de São Paulo e Rafael administrava a propriedade da família.  O pecuarista passa por tratamento psicológico e saiu com poucas coisas, um celular, um notebook e poucas roupas, deixando avisado que queria sumir.
 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo