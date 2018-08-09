Após quase uma semana, pecuarista de Aquidauana é encontrado com vida

Foi encontrado com vida nesta quinta-feira o pecuarista Rafael Gustavo Arruda, de 36 anos. Familiares compartilharam a informação nas redes sociais e a Polícia Civil confirmou, no entanto, alegou que o caso não é tratado como desaparecimento, mas sim como abandono do convívio familiar.

Ele está em Dourados e aparentemente passa bem. Policiais envolvidos nas investigações não quiseram entrar em detalhes neste momento para não expor a família. Apesar de ter sido localizado, Rafael ainda não voltou para a casa.

Rafael havia sido visto na última sexta-feira. Com o carro da mulher, um Fiat Pálio, Rafael deixou a esposa em um salão de beleza e sumiu. Depois disso não manteve nenhum contato. O investigador revelou que Rafael deixou os bilhetes antes de desaparecer.

Os pais moram no Estado de São Paulo e Rafael administrava a propriedade da família. O pecuarista passa por tratamento psicológico e saiu com poucas coisas, um celular, um notebook e poucas roupas, deixando avisado que queria sumir.

