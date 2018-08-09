Expoaqui começa hoje e terá show de Bruno & Marrone em comemoração aos seus 51 anos

Começa nesta quinta-feira (9) a Expoaqui - Exposição de Aquidauana - que deverá reunir artistas da terra e outros consagrados, como a aguardada dupla sertanea Bruno & Marrone no próximo sábado (11). Em sua 51ª edição, uma das festas mais tradicionais da região de entrada do Pantanal deverá reunir público recorde, com diversas atrações, fomento do agronegócio, além comidas típicas e produtos da região.

Hoje, aabertura terá o show será de Juliana Monteiro, amanhã (10) será de Rodrigo & Thaiane e Fred & Guilherme. No dia 11, Mattos & Thobias abrem o show de Bruno & Marrone e no dia 12 termina com a apresentação da cantora Victória.

Rafael Mendonça, 42 anos, veio de Maringá para vender comidas típicas. Essa é a primeira vez que participa da feira agropecuária e está confiante. "A minha expectativa pra essa exposição é de vender bem, pois já ouvi fala bem dela e por isso esse ano decidi vir", contou.

Já para Bruna Duarte, 39 anos, de São Paulo, ela diz estar acostumada a participar desses eventos, e soube da grande possibilidade de sucesso de público nesta edição da Expoaqui. "Eu rodo o Brasil vendendo espetinho, arroz carreteiro, ou seja, comidas típicas dessa festa e sempre quando tem show igual ao de Bruno & Marrone, pode ter certeza que irá lotar e eu também vou vender muito", disse, animada.

Início - A abertura da 51ª Expoaqui começa logo mais, às 19h, no Parque de Exposições Manoel Antônio Paes de Barros.

*Com informações de Luiz Guido Jr.