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Piraputanga recebe iluminação ornamental na Avenida Paulo Quevedo

O evento contou com a participação do prefeito e outras autoridades

Renan Nucci

Publicado em 09/08/2018 às 14:03

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Como parte das comemorações dos 126 anos de Aquidauana, o distrito de Piraputanga foi contemplado com a iluminação ornamental da Avenida Paulo Quevedo. Esse é investimento da Administração Municipal que traz a melhoria para a segurança da população que frequenta a avenida a noite, no distrito que é um dos nossos pontos turísticos.

A inauguração e acender das luzes aconteceu na noite de ontem (08), com a presença do prefeito Odilon Ribeiro, moradores do distrito, equipe de secretários e os vereadores Anderson Meirelles, Lenilda Damasceno, Nilson Pontin, Sebastiãozinho do Taboco, Edinho Grance, Aguinaldo da Saúde, Saliba e Valter Neves.

"Piraputanga tem potencial turístico enorme e temos um olhar especial da administração para essa comunidade, para desenvolver o distrito, esse é um passo para maior valorização daqui", afirmou o prefeito. O prefeito também agradeceu a presença e apoio da maioria dos vereadores e, também, dos servidores municipais.

O vereador Saliba, morador do distrito, agradeceu ao prefeito pela destinação dos recursos para a benfeitoria atendendo o anseio da comunidade. Também foi destacado na solenidade que a iluminação da avenida vem somar aos investimentos do Governo do Estado no distrito, com a tão sonhada pavimentação da estrada parque que está sendo executada.

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