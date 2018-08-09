Prefeito de Aquidauana discute realização da Festa do Peixe em Camisão

Após a entrega da iluminação ornamental da Avenida Paulo Quevedo, na noite de ontem, no distrito de Piraputanga, em Aquidauana, o prefeito Odilon Ribeiro, atendendo ao convite da comunidade, participou de uma reunião com moradores no Distrito de Camisão. A pauta do encontro foi a realização da Festa do Peixe em Camisão, o evento é uma iniciativa dos moradores e terá o apoio da prefeitura.

“Achei uma ótima iniciativa e a prefeitura estará apoiando por meio da Fundação de Turismo e Cultura, dando suporte na realização e organização da festa”, disse o prefeito aos moradores.

A intenção da comunidade e da prefeitura é de se fazer uma grande festa, três dias de evento comercializando os pratos regionais a base de peixe, com praça de alimentação e shows musicais todas as noites e o evento certamente irá atrair turistas e fomentará o comércio local do distrito.