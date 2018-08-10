Dia da Família na Lagoa terá diversas atividades no Parque da Lagoa Comprida

Acontece neste sábado, a partir das 14 horas, o Dia da Família na Lagoa, no Parque da Lagoa Comprida, em Aquidauana. O evento gratuito promete série de atividades para movimentar a família aquidauanense, com organização da Prefeitura Municipal.

Haverá show de talentos infantis, contação de histórias, inauguração da academia ao ar livre, pintura facil para crianças, gincanas infantis, pista de escalada infantil, brinquedos infláveis, pula-pula, aferição da pressão e outras atividades.

Mais atividades: Vôlei de Praia; Aulão de Zumba; Aulão de Alongamento Físico; Aulas Gratuitas de Muay-thai, Judô e Jiu-jitsu para crianças, adolescentes e adultos; Aulas Gratuitas de Canoagem; Distribuição de Mudas; Atividades com os Guardiões da Lagoa, Avivadi e SAV; Roda de Conversa “Agosto Lilás”.