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Aprendizagem

Em Aquidauana, aproximadamente 100 alunos do Senar/MS recebem certificados de qualificação

Renan Nucci

Publicado em 10/08/2018 às 17:12

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O Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de MS certificou, nesse sábado (04), cerca de 100 pessoas que participaram dos cursos de Formação Profissional Rural (FPR) e Promoção Social (PS), em Aquidauana.

A cerimônia foi realizada com a tradicional feijoada do Sindicato Rural de Aquidauana que reuniu produtores rurais, parceiros do agro da região e alunos capacitados para entrega de certificados e para o anúncio da ExpoAqui – Exposição Agropecuária do município.

A diretora técnica do Senar/MS, Mariana Urt, falou do desenvolvimento do agro associado ao aumento da mão de obra especializada. “Nossa instituição tem como objetivo principal levar conhecimento por todo o estado e o resultado se reflete de maneira expressiva. Um exemplo disso é Aquidauana, onde o crescimento econômico e rural é a comprovação do empenho e do compromisso do sistema sindical rural com a população de Aquidauana”, ressalta.

De acordo com Frederico Stella, presidente do Sindicato Rural de Aquidauana e diretor-secretário eleito para o triênio 2018/2021 da Famasul, com um pouco mais de 3 anos de gestão, foram 300 cursos realizados e, aproximadamente, 4 mil pessoas atendidas, o que corresponde a 10% da população do município.  “Há 14 anos realizamos esse encontro, uma semana antes do início da exposição. Desta vez, resolvemos inovar, reunindo parceiros e produtores para comemorar a conquista de todos que buscaram qualificação com o Senar/MS”, afirmou Stella.

Participou da Aula Inaugural o presidente do Sindicato Rural de Anastácio, Moezis José dos Santos.

Entre os dias 09 a 12 de agosto acontece a 51ª edição da Exposição Agropecuária de Aquidauana – ExpoAqui. O evento, promovido pelo sindicato rural, levará inovações para agricultura e pecuária, demonstrações de tecnologia, atrações artísticas nacionais e regionais.

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