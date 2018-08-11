Dupla Bruno & Marrone é atração principal da Expoaqui neste sábado

Aquidauana
Expoaqui termina amanhã, com a apresentação da cantora Victória
Apesar do tempo frio, a noite deste sábado promete ser quente na Exposição de Aquidauana - Expoaqui, por conta do show da dupla sertaneja de renome nacional Bruno e Marrone. A expectativa é de casa cheia.
Em sua 51ª edição, uma das festas mais tradicionais da região de entrada do Pantanal reúne público recorde, com diversas atrações, fomento do agronegócio, além comidas típicas e produtos da região.
A festança começou na quinta-feira com show de Juliana Monteiro. Ontem, foi a vez de Rodrigo & Thaiane e Fred & Guilherme. Neste sábado, conforme programação oficial, Mattos & Thobias abrem o show de Bruno & Marrone. A Expoaqui termina amanhã, com a apresentação da cantora Victória.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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