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51ª Expoaqui

Exposição de Aquidauana termina hoje com show da jovem cantora Victoria Miranda

Neste domingo, Dia dos Pais, a entrada da Expoaqui é gratuita

Vanessa Ricarte

Publicado em 12/08/2018 às 10:52

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Termina neste domingo (12) a 51ª edição da Expoaqui - Exposição Agropecuária de Aquidauana. A festa que começou na última quinta-feira (9) movimentou a cidade com exposição de produtos, serviços, comidas típicas pantaneiras e diversos shows, entre eles o de Bruno & Marrone neste sábado (11). Hoje, a Expoaqui terá a apresentação musical da jovem cantora sertaneja Victoria Miranda.

Talento precoce

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Victoria Miranda tem 12 anos e mora Jardim. Desde os 2 anos canta, e aos 5 começou subir aos palcos com sua própria banda. Sua primeira música de trabalho “Bye Bye”, conta com mais de 20 mil acessos no YouTube. 

Desde muito cedo, a pequena Victória Miranda se sentiu encantada pela música, com apenas dois anos vendo a irmã mais velha cantar e dançar era inevitável que logo depois sua paixão pela arte revelasse o seu dom de cantar.

Com apenas 12 anos, já escreve a sua história com passos e garra de gente grande, tendo cantado ao lado de artistas de renome nacional, como Lucas Lucco, a dupla Thaeme & Thiago, João Carreiro & Capataz. Também assumiu a responsabilidade de abrir um show para a dupla Maiara & Maraisa, entre tantas outras participações.

Lançou o seu primeiro clipe e o primeiro single da sua promissora carreira no verão de 2015. A canção “Bye Bye” é uma brincadeira despretensiosa onde a personagem principal “dá um fora” no seu primeiro amor e vai se divertir com as amigas em uma festinha na piscina. Tudo com muito humor e irreverência.
 

 

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