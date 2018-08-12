Exposição de Aquidauana termina hoje com show da jovem cantora Victoria Miranda

51ª Expoaqui
Neste domingo, Dia dos Pais, a entrada da Expoaqui é gratuita
Termina neste domingo (12) a 51ª edição da Expoaqui - Exposição Agropecuária de Aquidauana. A festa que começou na última quinta-feira (9) movimentou a cidade com exposição de produtos, serviços, comidas típicas pantaneiras e diversos shows, entre eles o de Bruno & Marrone neste sábado (11). Hoje, a Expoaqui terá a apresentação musical da jovem cantora sertaneja Victoria Miranda.
Talento precoce
Victoria Miranda tem 12 anos e mora Jardim. Desde os 2 anos canta, e aos 5 começou subir aos palcos com sua própria banda. Sua primeira música de trabalho “Bye Bye”, conta com mais de 20 mil acessos no YouTube.
Desde muito cedo, a pequena Victória Miranda se sentiu encantada pela música, com apenas dois anos vendo a irmã mais velha cantar e dançar era inevitável que logo depois sua paixão pela arte revelasse o seu dom de cantar.
Com apenas 12 anos, já escreve a sua história com passos e garra de gente grande, tendo cantado ao lado de artistas de renome nacional, como Lucas Lucco, a dupla Thaeme & Thiago, João Carreiro & Capataz. Também assumiu a responsabilidade de abrir um show para a dupla Maiara & Maraisa, entre tantas outras participações.
Lançou o seu primeiro clipe e o primeiro single da sua promissora carreira no verão de 2015. A canção “Bye Bye” é uma brincadeira despretensiosa onde a personagem principal “dá um fora” no seu primeiro amor e vai se divertir com as amigas em uma festinha na piscina. Tudo com muito humor e irreverência.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS