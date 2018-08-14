Dupla Alex & Ivan agita aniversário da Feira da Estação nesta terça-feira

Aquidauana
Evento faz parte das comemorações do aniversário de Aquidauana
A dupla Alex & Ivan anima o quarto aniversário da Feira da Estação de Aquidauana na noite desta terça-feira, véspera de feriado do aniversário de 126 anos da cidade, comemorado em 15 de agosto. Segundo Alex, o público pode esperar show com o que há de melhor do sertanejo tradicional.
"A gente se sente em casa aqui. Estamos felizes em participar da comemoração mais uma vez, porque praticamente começamos em Aquidauana. Sabemos que não é fácil, mas agradecemos a esta moral que a prefeitura dá pra gente", disse o cantor com exclusivada ao O Pantaneiro.
Ele afirma que, apesar de terem se apresentado na Festa da Farinha, em Anastácio, o show desta terça-feira promete ser algo novo. "Será diferente. Estamos começando a turnê 2018/2019 e deste vez será tudo diferente do show em Anastácio", garantiu o artista.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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