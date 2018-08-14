Escola Municipal Marisa Scaff ganha duas novas salas e reforma na pintura

Em mais um evento que marca o calendário de aniversário dos 126 anos de Aquidauana, a Escola Municipal Marisa Nogueira Rosa Scaff, localizada no bairro São Francisco, ganhou duas novas sala, sendo uma sala de Múltiplas Linguagens (leitura, vídeo, informática, jogos pedagógicos e teatro) e a outra uma sala de coordenação e professores. Além das novas salas, toda a escola ganhou uma reforma na pintura, que muito agradou muito a comunidade escolar.



Esse benefício para escola foi realizado numa parceria da Prefeitura de Aquidauana e dos empresários Nelson Scaff e Tatiana Scaff. A família "Scaff" também é responsável pela construção da quadra coberta e iluminada na escola, entregue no ano passado. "Se todos que podem ajudarem, nossa cidade será um lugar melhor de se viver. Nós ficamos felizes em manter viva a memória da minha mãe neste colégio, ela que amava crianças e se dedicava a causas sociais", pontuou Tatiana Scaff, na solenidade de entrega nesta segunda-feira, 13, que contou com a apresentação cultural da Banda Erso Gomes.

O prefeito Odilon Ribeiro agradeceu a presença dos secretários municipais, dos vereadores Moacir Pereira, Aguinaldo Silva, Valter Neves (presidente da Câmara), Anderson Meireles (líder do prefeito na Câmara), dos colaboradores, pais dos alunos e de Tatiana Scaff, que representou a família no evento.



O prefeito afirmou que parcerias público-privadas, como esta, devem servir de exemplo em todo país e em todas as administrações."Para nós é motivo de muita alegria ver uma família apadrinhar uma escola e ajudar a prefeitura a promover melhorias em um colégio, local tão importante para o futuro de nossas crianças", destacou o prefeito.

A EM Marisa Scaff, foi fundada em 13 de agosto de 2005 e hoje, 13, completa 13 anos de criação. A escola atende 115 crianças de 02 à 6 anos, tem um quadro de 21 funcionários, está sob a direção da professora Joelma Medeiros, coordenação da professora Solange Vieira dos Santos Oliveira e assistente de direção, Vanessa Santana Macena.



"A equipe Marisa Scaff agradece a todos os colaboradores, que sempre nos ajudam a fazer a diferença de forma significativa na aprendizagem e bom atendimento de nossas crianças. Os investimentos em nossa escola contribuirão para melhor atender nossas crianças, proporcionando uma educação de qualidade. Ver a satisfação dos pais e responsáveis é muito gratificante!", afirmou a diretora Joelma Medeiros.

