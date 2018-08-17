Concha Acústica lota e público louva e agradece pelos 126 anos de Aquidauana

Gratidão é o sentimento da comunidade e que motivou na noite de ontem, 16, um culto de ação de graças pelos 126 anos de Aquidauana, organizado pelo Conselho de Pastores de Aquidauana (Copaq) com o apoio da prefeitura.

Durante o evento, pastores, pastoras, líderes missionários e um grande público, que não se intimidou com o frio, se reuniram na Concha Acústica da Praça Afonso Pena (dos Estudantes) para cantar louvores, fazer orações e agradecimentos pelas bênçãos concedidas à Aquidauana e às famílias.

Igrejas evangélicas de várias denominações se uniram em ação de graças pelo município. O prefeito Odilon Ribeiro acompanhado da primeira-dama Maria Eliza participou do culto, juntamente com os vereadores Anderson Meireles, Lenilda Damasceno e Sargento Cruz e os secretários municipais Wezer Lucarelli (Governo) e Marcos Chaves (Assistência Social).

“A paz e a união que precisamos, nós cremos, elas vêm de Deus para todas as nossas famílias da cidade. Agradeço ao Copaq e a todas as igrejas da nossa cidade por orarem por nós, pela cidade e, principalmente, por fazerem um trabalho nas igrejas que é tão importante, que é a acolhida e a pacificação social”, destacou o prefeito.

O presidente do Copaq, Pr. Paulo Eli, da Igreja Manhã Gloriosa, agradeceu a todos as igrejas que aceitaram o convite e ajudaram a fazer o culto de ação de graças por Aquidauana e, ainda, frisou que há muito tempo não se via na cidade uma movimentação interdenominacional tão grande como essa.

“Aqui se rompem placas de igrejas e unem-se orações, louvores e agradecimentos a Deus pela cidade e pelos nossos governantes de Aquidauana. A Prefeitura de Aquidauana, na liderança do prefeito Odilon, tem feito um trabalho marcante e estado presente nos quatro cantos da cidade. Nós, população, líderes e cristãos, cabe o papel de ajudar a prefeitura”, afirmou o presidente do Copaq.

Ao final do evento, os pastores receberam das mãos do prefeito Odilon, em um ato simbólico, a chave da cidade, na qual os pastores se reuniram e fizeram uma oração de interseção, rogando a Deus bênçãos para Aquidauana. Os pastores também presentearam o prefeito com uma Bíblia Sagrada para ser disposta no gabinete, como símbolo da presença da Palavra no órgão gestor mais importante da cidade, o Paço Municipal.

