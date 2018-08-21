Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 23:43

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Arara comemora aniversário de Aquidauana com festa na Capital

Almoço foi realizado domingo, no Tatersal da Acrissul

Renan Nucci

Publicado em 21/08/2018 às 15:44

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Tendo como associados principalmente aquidauanenses hoje residentes em Campo Grande, a Associação Recreativa dos Amigos Reais de Aquidauana (Arara) realiza anualmente encontro na época do aniversário de Aquidauana, celebrado em 15 de agosto. Este ano o encontro foi no último domingo, dia 19, no Tatersal da Acrissul, na Capital.

Organizado pela aquidauanense Marilda Queiroz, com o apoio de outros associados, o encontro deste ano, com um almoço, foi dos melhores que aconteceu. A parte musical com repertório que lembra Aquidauana, principalmente o Clube Feminino, foi com o Grupo Noites Brasileiras – Serpa, Evandro, Lima Neto, Isac e Naira; Samuel Benites e o cantor Antonio Cesar Neves; o Grupo Uirapuru encerrou.

Foram homenageados o aquidauanense  Dr. Nelson Trad (in memorian), Duhilio Ramires (fundador da Arara); prefeito de Aquidauana – Odilon Ribeiro; maestrina Telma Cristina Serrou Pimentel e a Miss Aquidauana/Miss MS – Isabela Cavalcante.

Houve presença dos deputados Felipe Orro, Beto Pereira,  Tereza Cristina Correa; o secretário da Casa Civil – Zelito Ribeiro; o casal Yone e Roberto Orro, dentre outros. O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, enalteceu esse Encontro da Arara, agradeceu a homenagem e lembrou dos feitos da administração municipal.

Coube ao deputado Felipe Orro fazer uma emocionante homenagem ao professor e escritor Claudio Robba, falecido na semana em Aquidauana. O animadíssimo Encontro da Arara só terminou na tarde do domingo, marcando lembrando os acordes da “Aquidauana meu amor” e o “Luar de Aquidauana”.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo