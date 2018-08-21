Arara comemora aniversário de Aquidauana com festa na Capital

Tendo como associados principalmente aquidauanenses hoje residentes em Campo Grande, a Associação Recreativa dos Amigos Reais de Aquidauana (Arara) realiza anualmente encontro na época do aniversário de Aquidauana, celebrado em 15 de agosto. Este ano o encontro foi no último domingo, dia 19, no Tatersal da Acrissul, na Capital.

Organizado pela aquidauanense Marilda Queiroz, com o apoio de outros associados, o encontro deste ano, com um almoço, foi dos melhores que aconteceu. A parte musical com repertório que lembra Aquidauana, principalmente o Clube Feminino, foi com o Grupo Noites Brasileiras – Serpa, Evandro, Lima Neto, Isac e Naira; Samuel Benites e o cantor Antonio Cesar Neves; o Grupo Uirapuru encerrou.

Foram homenageados o aquidauanense Dr. Nelson Trad (in memorian), Duhilio Ramires (fundador da Arara); prefeito de Aquidauana – Odilon Ribeiro; maestrina Telma Cristina Serrou Pimentel e a Miss Aquidauana/Miss MS – Isabela Cavalcante.

Houve presença dos deputados Felipe Orro, Beto Pereira, Tereza Cristina Correa; o secretário da Casa Civil – Zelito Ribeiro; o casal Yone e Roberto Orro, dentre outros. O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, enalteceu esse Encontro da Arara, agradeceu a homenagem e lembrou dos feitos da administração municipal.

Coube ao deputado Felipe Orro fazer uma emocionante homenagem ao professor e escritor Claudio Robba, falecido na semana em Aquidauana. O animadíssimo Encontro da Arara só terminou na tarde do domingo, marcando lembrando os acordes da “Aquidauana meu amor” e o “Luar de Aquidauana”.