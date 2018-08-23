Festa do Peixe de Camisão será realizada de 28 a 30 de setembro

A Prefeitura de Aquidauana já definiu a da data de realização da 1ª Festa do Peixe do Distrito de Camisão. O evento, que visa fomentar o turismo e o consumo da região, será realizado de 28 a 30 de setembro. No dia 9 de agosto, durante inauguração da iluminação ornamental na Avenida Paulo Quevedo, o prefeito Odilon Ribeiro debateu a realização da festa com moradores.

“Achei uma ótima iniciativa e a prefeitura estará apoiando por meio da Fundação de Turismo e Cultura, dando suporte na realização e organização da festa”, disse o prefeito na ocasião. A intenção da comunidade e da prefeitura é de se fazer uma grande festa, com três dias de evento comercializando os pratos regionais à base de peixe, com atrações musicais em todas as noites.