UFMS aprova curso de Licenciatura Intercultural Indígena no campus de Aquidauana

O turno também deve ser integral, com aulas presenciais nos períodos matutino e vespertino, em pedagogia de alternância entre Tempo Universidade e Tempo Comunidade. A previsão é que os graduados obtenham, nos oito semestres de atividades, a habilitação em Linguagens para o Ensino Fundamental e Médio. O curso continuará a ser desenvolvido no Câmpus de Aquidauana, com a infraestrutura e os professores já contratados anteriormente por meio do programa e de convênios com estado e município. Deve manter também, como característica, o atendimento às populações indígenas, com previsão da exigência de comprovante de pertencimento a comunidade indígena.

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) anunciou nesta sexta-feira (24) a aprovação do curso de Licenciatura Intercultural Indígena voltado à formação acadêmica de integrantes das comunidades no campus de Aquidauana. São previstas 25 vagas para a modalidade.

Dentre os benefícios em institucionalizar as graduações estão uma maior garantia de sua continuidade e o acesso que os acadêmicos passam a ter aos auxílios ofertados pela Instituição. Após a aprovação do Coun (Conselho Universitário), os procedimentos para institucionalização seguem concomitante aos encaminhamentos junto ao Mec e aprovação do projeto pedagógico na UFMS.

Viabilização - Segundo a professora Heloisa Laura da Costa, chefe da Coordenadoria de Desenvolvimento e Avaliação de Ensino da Pró-reitoria de Graduação (Prograd), após a aprovação do Coun realiza-se os encaminhamentos junto ao Ministério da Educação que verifica toda a documentação apresentada, a justificativa de relevância da graduação para a região, os estudos de viabilidade e de demanda por recursos materiais e humanos, entre outras questões. “Em um processo concomitante, na UFMS, a comissão responsável pela proposição da graduação, que foi instituída pela própria unidade proponente, submete à Prograd o projeto pedagógico, para que sejam feitas a verificação e os ajustes necessários à conformidade com as legislações internas e externas. Após sua aprovação pela Prograd o curso estará apto para ser iniciado”, explica.

Institucionalização

Os cursos de Educação do Campo e Licenciatura Intercultural Indígena foram anteriormente ofertados pela UFMS por meio de programas governamentais específicos: o Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo (Procampo), em consonância com o Programa Nacional de Educação do Campo (Pronacampo), e o Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas (Prolind), respectivamente. Com a integralização das atividades pelas últimas turmas de alunos, prevista para o final deste segundo semestre de 2018, a institucionalização será feita para que a oferta seja reiniciada conforme as demais graduações regulares, com previsão de ingresso também no primeiro semestre de 2019.